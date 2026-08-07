Klaipėdiečiai – sunerimę: gal atkreips dėmesį vaikų tėveliai

Feisbuko grupėje „Žardininkų rajono kaimynai“ viena gyventoja paragino tėvus atkreipti dėmesį į savo vaikų elgesį.
„Gal atkreips dėmesį vaikų tėveliai. Vaikai labai neatsargūs prie gatvės, piktybiškai bėgioja per perėją, ima prie konteinerių paliktas atliekas, tempia jas į kiemus ir, negana to, dar ir landžioja po stovinčiais automobiliais“, – rašė klaipėdietė.
Po įrašu pasirodė ir kitų gyventojų komentarai – dauguma tvirtino su panašiu elgesiu susiduriantys nuolat.
„Jie ne tik laksto tarp mašinų, bet ir tyčia lenda prieš važiuojančius automobilius, keikiasi, triukšmauja laiptinėse, daužo duris. Jau ne kartą buvo perspėti daugelio kaimynų“, – komentavo klaipėdietis Mindaugas.
Tačiau ne visi komentatoriai buvo tokie griežti. Dalis priminė, kad vaikystėje išdaigų netrūko ir ankstesnėms kartoms.
„Visi buvome vaikai ir tikrai ne angelai. Lakstėme, laipiojome, lindome, kur nereikia, ir pridarydavome dar daugiau išdaigų. Smagu, kad vaikai juda, žaidžia lauke, o ne sėdi prie telefonų. Aišku, saugumas svarbus, bet šiek tiek vaikiško šurmulio – visiškai normalu“, – savo nuomone dalijosi Evaldas.
Primenama, kad už nepilnamečių padarytą žalą gali tekti atsakyti ir jų tėvams ar globėjams.
Administracinė atsakomybė pačiam nepilnamečiui gali būti taikoma nuo šešiolikos metų, o jei vaikas jaunesnis, pareiga atlyginti padarytą žalą gali tekti jo tėvams ar globėjams. Nukentėjusieji žalos atlyginimo klausimą gali spręsti ir civiline tvarka.
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