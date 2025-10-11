 Klaipėdiečiams – Kanto dienų renginiai

Klaipėdiečiams – Kanto dienų renginiai

2025-10-11 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Šį savaitgalį Klaipėdoje vyks paskutinis šįmet Miesto bagažinių turgus, nemokamas baltarusių spektaklis visai šeimai, taip pat baigsis šią savaitę vykstančio filosofinės minties festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“ renginiai. Jų metu susirinkusiųjų lauks muzikinė programa, diskusijos ir pamaldos, skirtos pagerbti I. Kanto bei jo protėvių atminimą.

Programa: festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“ renginys šiandien vyks pastate „Pajūris“.
Miesto bagažinių turgus paskutinį kartą šiais metais šiandien 10 val. startuos tradicinėje vietoje – prie „Švyturio“ arenos esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.

Jo rengėjai vėl kviečia visus antikvarinių daiktų, rankdarbių ir netikėtų radinių mėgėjus nepraleisti paskutinės progos ne tik apsipirkti, pabendrauti, bet ir atrasti ką nors įdomaus.

Popiet prasidės festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“ renginiai. 13 val. istoriniame pastate „Pajūris“ (Turgaus g. 16) vyks muzikinė programa „Jausmų džiazas“ su aktore Egle Jackaite ir pianistu Antanu Cirtautu. Planuotas pokalbis su režisieriumi Oskaru Koršunovu neįvyks.

18.30 val. restorane-džiazo klube „Kurpiai“ (Kurpių g. 1A) vyks grupės „Laikini amžinybės fragmentai“ koncertas ir festivalio baigiamasis vakaras.

Sekmadienį 11 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) vyks pamaldos, skirtos pagerbti I. Kantą, jo protėvius. Muzikos kūrinius atliks ansamblis „Oboe con Archi“, jo vadovė – Laura Kasinskaitė.

Taip pat sekmadienį Klaipėdos tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) baltarusių teatras iš Balstogės kvies į nemokamą spektaklį visai šeimai „Liūdna sriuba“.

