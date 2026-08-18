Klaipėdiečiams – nemokami skiepai

Ši nemokama pirmoji dozė skirta Klaipėdos gyventojams nuo 12 mėnesių amžiaus, išskyrus 50–60 metų gyventojus.
Vakcinos kiekis yra ribotas, todėl norintieji pasiskiepyti kviečiami registruotis iš anksto.
Skiepai atliekami bendrovės „Baltic Medics“ padaliniuose: Taikos pr. 48B, Dragūnų g. 2 ir J. Zauerveino g. 9A.
Paslauga teikiama darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. Darbo laikas gali keistis.
50–60 metų gyventojams nuo erkinio encefalito nemokamai skiepytis pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą galima nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Dėl skiepų reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Norint pasiskiepyti, būtina išankstinė registracija internetu.
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