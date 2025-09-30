Klaipėdiečiams – priminimas dėl maisto atliekų rūšiavimo

„Ruduo – sodo gėrybių metas. Tačiau dažnai atliekų vežėjai fiksuoja, kad sugedę vaisiai ar daržovės patenka į mišrių atliekų konteinerius. Gauname ir gyventojų skundų dėl dvokiančių konteinerių ar jų tuštinimo metu išbėgančių skysčių. To galima išvengti, jei atliekos būtų rūšiuojamos tinkamai“, – sakė KRATC Vietinės rinkliavos administravimo skyriaus vadovė Neringa Stasiūtė.
Klaipėdoje didžiąją metų dalį maisto atliekos surenkamos kas savaitę, tuo tarpu mišrių atliekų konteineriai tuštinami tik kas dvi savaites. Dėl šios priežasties į mišrias atliekas išmesti vaisiai, daržovės ar kiti maisto likučiai ima gesti, skleisti nemalonų kvapą ir pridaro daugiau žalos.
Atskiras maisto atliekų surinkimas suteikia ir akivaizdžią naudą: iš jų gaminamos biodujos ir kompostas. Tuo tarpu pūvančiomis atliekomis užterštos pakuotės tampa netinkamos perdirbimui – tokių mišrių atliekų sraute randama iki 30 proc.
„Iš užteršto srauto galime atrinkti nebent stiklą ar metalą, o likusias atliekas tenka sudeginti. Tokiu atveju naudos gauname daug mažiau, nei tinkamai išrūšiavę plastiką ar popierių, kuriuos galėtume parduoti perdirbimui. Pajamos iš antrinių žaliavų pardavimo leidžia palaikyti mažiausią mišrių atliekų tvarkymo kainą Lietuvoje“, – pabrėžė KRATC direktorius Tomas Danisevičius.
Todėl lipdukai ant konteinerių taps papildomu priminimu, kad rūšiuojant maisto atliekas kiekvienas gyventojas prisideda prie švaresnės aplinkos, efektyvesnio perdirbimo bei mažesnių mokesčių.
Daugiau informacijos apie maisto atliekų rūšiavimą galima rasti svetainėje www.kratc.lt/maisto-atlieku-rusiavimas.
Naujausi komentarai