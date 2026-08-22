 Klaipėdiečių audra neišgąsdino: „Švyturio“ arenoje – automobilių gerbėjų šurmulys

Klaipėdiečių audra neišgąsdino: „Švyturio“ arenoje – automobilių gerbėjų šurmulys

2026-08-22 14:00
Klaudija Audickaitė

Nors mieste tvyro audringi orai, automobilių entuziastų tai nesustabdė. „Švyturio“ arenoje jau vyksta šeštojo „Febi Auto Show Klaipėda 2026“ sezono renginys – areną užpildė automobilių kultūros gerbėjų šurmulys.

Nuo vidurdienio čia netrūksta ne tik automobilių, bet ir žmonių. Lankytojai susirinko apžiūrėti automobilių ekspoziciją.

Susirinkusieji domisi naujovėmis, bendrauja su profesionalais, o prekybininkai siūlo įvairias automobiliams skirtas prekes.

Renginyje veiklos netrūksta ir tiems, kurie į automobilių pasaulį žvelgia ne vien kaip į techniką. Džiugina žaidimai, loterijos, dalijami prizai.

Į renginį atvyksta ir šeimos su vaikais – tad šeštadienio popietę arena tapo vieta, kur susitinka skirtingų kartų automobilių entuziastai.

Šių metų renginio organizatoriai šeštąjį sezoną pasitinka su kiek platesne idėja – šalia automobilių ekspozicijų pristatyti ir automobilių remonto profesionalus, jų naudojamas technologijas bei rinkos naujoves.

Renginys „Švyturio“ arenoje vyksta šiandien, rugpjūčio 22-ąją, ir lankytojams yra nemokamas. Durys bus atviros iki 18 val.

Šiame straipsnyje:
Febi Auto Show Klaipėda 2026
automobiliai
Švyturio arena

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