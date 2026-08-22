Klaipėdiečių audra neišgąsdino: „Švyturio“ arenoje – automobilių gerbėjų šurmulys

Nuo vidurdienio čia netrūksta ne tik automobilių, bet ir žmonių. Lankytojai susirinko apžiūrėti automobilių ekspoziciją.
Susirinkusieji domisi naujovėmis, bendrauja su profesionalais, o prekybininkai siūlo įvairias automobiliams skirtas prekes.
Renginyje veiklos netrūksta ir tiems, kurie į automobilių pasaulį žvelgia ne vien kaip į techniką. Džiugina žaidimai, loterijos, dalijami prizai.
Į renginį atvyksta ir šeimos su vaikais – tad šeštadienio popietę arena tapo vieta, kur susitinka skirtingų kartų automobilių entuziastai.
Šių metų renginio organizatoriai šeštąjį sezoną pasitinka su kiek platesne idėja – šalia automobilių ekspozicijų pristatyti ir automobilių remonto profesionalus, jų naudojamas technologijas bei rinkos naujoves.
Renginys „Švyturio“ arenoje vyksta šiandien, rugpjūčio 22-ąją, ir lankytojams yra nemokamas. Durys bus atviros iki 18 val.
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