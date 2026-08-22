Klaipėdiečių telefonuose – skubus perspėjimas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba įspėja, kad šiandien daug kur sustiprės vėjas, Vakarų Lietuvoje numatomas smarkus, vietomis – labai smarkus lietus, o vėjo gūsiai kai kur gali siekti net 28–30 m/s.
„Nepaprastasis įspėjimas: skubus“, – tokį pranešimą šiandien 9 val. ryto savo telefonuose išvydo ir klaipėdiečiai.
Jame perspėjama apie labai stiprų vėją ir smarkų lietų bei tai, kad tai, kad gali virsti medžiai ar sutrikti elektros tiekimas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šeštadienio dieną numatomas lietus, Vakarų Lietuvoje daug kur smarkus, vietomis – labai smarkus. Kai kur taip pat gali nugriaudėti perkūnija.
Didžiausias dėmesys krypsta į vėją. Jis iš pietryčių, pietų krypčių keisis į vakarų, šiaurės vakarų ir sustiprės iki 18–23 m/s, daug kur gūsiai sieks 24–27 m/s, o vietomis gali pasiekti 28–30 m/s.
Prognozuojama, kad daugelyje vietovių vėjas ypač sustiprės popietę.
Vakarų Lietuvoje dieną temperatūra sieks apie 15–20 laipsnių šilumos.
Neramūs orai kai kur prasidėjo dar penktadienio vakarą. Naktį lijo, vietomis lietus buvo smarkus, kai kur griaudėjo perkūnija.
Per dvylika valandų – nuo penktadienio 21 val. iki šeštadienio 9 val. ryto – daugiausia kritulių išmatuota Pagėgiuose, kur iškrito 29,4 mm. Tauragėje jų būta 26,9 mm, Jurbarke – 25,8 mm, Raseiniuose – 23,3 mm.
Penktadienį Lietuvoje dieną temperatūra dar siekė 23–27 laipsnius, tačiau naktį orai gerokai atvėso – temperatūra svyravo tarp 13–18 laipsnių, vietomis nukrito iki 10–12 laipsnių.
Tuo pačiu dėl prognozuojamų sudėtingų oro sąlygų sustiprintas ir kelininkų budėjimas. Feisbuko paskyroje „Kelių priežiūra“ skelbiama, kad parengta reikalinga technika, brigados pasiruošusios šalinti ant kelių nuvirtusius medžius ir kitas kliūtis, o specialistai nuolat stebi orų pokyčius. Prieš smarkų lietų papildomai tikrinamos vandens nuvedimo sistemos ir pralaidos. Vairuotojų prašoma rinktis saugų greitį, laikytis didesnio atstumo ir būti ypač atidiems miškinguose kelio ruožuose.
Gyventojams rekomenduojama atsižvelgti į meteorologų perspėjimus ir būti atsargesniems stiprėjančio vėjo bei intensyvaus lietaus metu.
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