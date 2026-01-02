Klaipėdiečius stebina eglėje įsitaisiusi papūga

„Ji dažnai tupi eglėje. Kyla klausimas, ar ši papūga gali išgyventi mūsų sąlygomis, esant maždaug 10 laipsnių šalčiui ir sniegui? Taip pat norėtume sužinoti, kuo ją būtų galima pamaitinti, kad padėtume jai išgyventi šaltuoju laikotarpiu“, – ornitologų konsultacijos klausė vietiniai gyventojai.
Lietuvos ornitologų draugijos feisbuko puslapyje skelbta, kad būtent Klaipėdoje pastebėta papūga galėtų būti laukinė.
„Tai – žieduotoji papūga (Psittacula krameri), dar vadinama Kramerio papūga. Vokietijoje, Mainco mieste, esu stebėjusi ištisus šių papūgų pulkus – jos ten ne tik gyvena, bet ir peri. Tad tokie netikėti susitikimai miestuose šiandien jau nebestebina“, – situaciją pakomentavo viena iš puslapio aktyvių dalyvių.
Ornitologas Augustas Raudonius patvirtino, kad tai tikrai Kramerio papūga.
„Vilniuje gal penkerius metus išgyveno. Šalčiai šiai papūgai nėra baisūs, svarbu maisto sugebėtų susirasti. Galima bandyti kažkaip pagauti, nes Lietuvoje, tai invazinė rūšis – nepageidaujama“, – patikslino ornitologas.
Vis tik gamtos ir paukščių mylėtojai klaipėdiečiams, stebintiems eglėje įsitaisiusią papūgą, patarė paieškoti jai tinkamo maisto bei įrengti lesyklą.
