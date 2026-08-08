Klaipėdietė: vaikų žaidimų aikštelėse – vis daugiau rizikos

Viena klaipėdietė viešai kreipėsi į tėvus, ragindama daugiau dėmesio skirti vaikų elgesiui ir priminti jiems elementarias saugumo taisykles.
Moteris pasidalijo nemalonia patirtimi. Anot jos, žaidimų aikštelėje vos nebuvo partrenktas jos vaikas, kai kitas mažametis po aikštelę važinėjo vaikišku motociklu.
„Prašau, paaiškinkite savo vaikams, kad vaikų žaidimų aikštelėje važinėti vaikiškais motociklais negalima. Šiandien aikštelėje vos nebuvo partrenktas mano vaikas. Tai yra žaidimų aikštelė, skirta vaikams saugiai žaisti, o ne važinėti“, – feisbuko grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ rašė klaipėdietė, nenorėjusi atskleisti savo tapatybės.
Ji atkreipė dėmesį, kad prie aikštelės yra įrengtas aiškus draudžiamasis ženklas, todėl taisyklės, anot jos, nėra formalumas, o būtinybė siekiant apsaugoti vaikus nuo nelaimių.
Moteris nenurodė konkrečios aikštelės, kurioje pastebimos tokios vaikų „pramogos“.
Ji ragino tėvus nepamiršti paaiškinti vaikams, kokios elgesio taisyklės galioja bendrose viešosiose erdvėse.
„Būkime supratingi ir atsakingi vieni kitų atžvilgiu. Norisi, kad mūsų vaikai galėtų saugiai žaisti savo kieme“, – teigė moteris.
Naujausi komentarai