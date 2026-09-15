Klaipėdoje baigtas „Tūkstantmečio mokyklų“ projektas: investuota 10,2 mln. eurų

Daugiau nei dvejus metus trukusio projekto metu investuota 10,2 mln. eurų. Nors projektui buvo numatyta 12,6 mln. eurų, 2,4 mln. eurų, anot savivaldybės, pavyko sutaupyti.
Už šias lėšas mokyklose įrengtos keturios lauko klasės, trys FabLab tipo kūrybinės dirbtuvės ir du multisensoriniai-multifunkciniai kambariai. Taip pat įrengti du keltuvai judėjimo negalią turintiems asmenims.
Įgyvendinant projektą buvo sutvarkyti trys sporto aikštynai, kurie pritaikyti įvairių poreikių mokiniams.
Pokyčiai palietė ir kultūrinio ugdymo erdves – mokyklose atnaujintos aktų salės, įrengtos ar atnaujintos šokių, dailės ir muzikos studijos.
Daugiau galimybių atsirado ir STEAM ugdymui. Nurodoma, kad mokiniai įsitraukė į integruotas pamokas, tyrimų, robotikos irprojektines veiklas. Tuo metu mokytojai įgijo daugiau galimybių taikyti patyriminio ir praktinio mokymosi metodus.
„Siekiame mažinti skirtumus tarp mokinių ir užtikrinti, kad kiekvienas vaikas turėtų kuo geresnes sąlygas mokytis ir augti. Klaipėdoje šis tikslas įgyvendinamas ne tik atnaujinant mokyklų erdves, bet ir suteikiant vaikams daugiau galimybių mokytis praktiškai, eksperimentuoti, kurti ir atrasti. Visa tai padės mūsų mokykloms tapti dar stipresnėmis ir suteiks daugiau galimybių kiekvienam vaikui“, – pranešime cituojamas Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Projekte dalyvavo Liudviko Stulpino, „Santarvės“, „Saulėtekio“ ir „Smeltės“ progimnazijos bei „Aitvaro“ ir „Žaliakalnio“ gimnazijos. Įvairiose projekto veiklose dalyvavo 1 540 mokinių.
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