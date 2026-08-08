Klaipėdoje iškilmingai atidarytas Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatas

Iškilmingos ceremonijos metu skambėjo svečių sveikinimai, buvo iškelta čempionato vėliava ir sugiedotas Lietuvos himnas. Šiemet į Klaipėdą susirinko daugiau nei 300 buriuotojų iš visos Europos, kurie Baltijos jūroje kausis dėl nugalėtojo titulo.
Vyksta pirmą kartą
Toks renginys Klaipėdoje rengiamas pirmą kartą. Anot organizatorių, jau dešimtmetį Lietuvos jūrinio buriavimo įgulos gausiai, aktyviai ir sėkmingai startuoja ORC pasaulio čempionatuose, kad tai neliko nepastebėta, liudija ir nuo šiandien iki pat rugpjūčio 15-osios vyksiantis renginys būtent uostamiestyje.
Į Klaipėdą susirinko daugiau negu 300 dalyvių iš visos Europos, stipriausios buriuotojų įgulos, kurios yra pasirengusios kovoti dėl ORC Europos čempiono titulo. Tad jau greitai Baltijos jūroje netrūks įnirtingų buriuotojų kovų.
Oficiali šio čempionato atidarymo dalis šeštadienio vakarą įvyko Klaipėdos Kruizinių laivų terminale.
Šventę pradėjo atlikėja Monika Linkytė su gerai žinomu kūriniu „Čiūto tūto“. O po jos savo kūriniais džiugino grupė „The Voiceless“.
Svajonė tapo realybe
Netrukus į sceną tarti sveikinimo žodį buvo pakviesti garbūs svečiai. Pirmasis susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentas Raimundas Daubaras. Anot jo, Lietuva yra maža šalis, kurioje gyvena mažiau nei trys milijonai žmonių, tačiau tai ne trikdis surengti tokio masto renginį.
„Tvirtai tikime, kad šaliai turint prieigą prie jūros, tai buriuotojams ir visai šaliai atveria visą pasaulį. Šiemet minime šimtą metų Lietuvos buriavimo istorijoje. Lietuva yra stipri tiek olimpinėje, tiek jūrinio buriavimo srityje. Surengti tokio lygio renginį – didelė garbė, tačiau kartu tai ir didelė atsakomybė“, – sakė R. Daubaras.
ORC viceprezidentas Hans-Eckhard von der Mosel, sveikindamas čempionato dalyvius, prisiminė laikus, kai Baltijos šalys atkūrė nepriklausomybę ir jose vėl pradėjo atgimti jūrinis buriavimas. Jis sakė, kad dar tuomet svajojo apie dieną, kai visos Baltijos jūros šalys galės išnaudoti jūros teikiamas galimybes ir kartu puoselėti buriavimo tradicijas.
„Šiandien mes stovime čia, Klaipėdoje, ir ši svajonė tapo realybe. Nuoširdžiausius linkėjimus perduodu visiems organizatoriams ir linkiu sėkmingai įgyvendinti ambicingus planus, o buriuotojams – palankaus vėjo, sąžiningų lenktynių ir sėkmės. Saugokite save ir mėgaukitės buriavimu“, – sakė H.E. von der Mosel.
Dangų nuspalvino trispalvė
Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas akcentavo, kad Klaipėda gyvena ypatinga nuotaika.
„Šiandien miestas gyvena ypatinga nuotaika. Pirmą kartą mūsų mieste vyksta tokio lygio Europos jūrinio buriavimo čempionatas. Iš tikrųjų simboliška, kad būtent šiais metais mes švenčiame Lietuvos jūrinio buriavimo šimtmetį. Šis čempionatas simbolizuoja ilgą ir prasmingą kelią, kurį Lietuvos buriuomenė nuėjo nuo pirmų žingsnių iki šiandienos, kada čia, Klaipėdoje, sutinkame stipriausias buriuotojų lygas ir galėsime stebėti jų varžybas“, – pažymėjo A. Kamarauskas ir palinkėjo varžybų dalyviams – sėkmingo starto, o žiūrovams – kuo geriausių įspūdžių.
Po sveikinimų iškilmingai iškelta Europos ORC jūrinio buriavimo čempionato vėliava, nuskambėjo Lietuvos himnas, kurį atliko M. Linkytė. Himno pabaigoje į dangų pakilo įspūdingi spalvotų dūmų pliūpsniai, nusidažę Lietuvos trispalvės spalvomis.
Čempionatas ir įvairios veiklos Kruizinių laivų terminale, įsikūrusiame Regatos miestelyje, truks iki rugpjūčio 15-osios.
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