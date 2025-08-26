Klaipėdoje – pagrindinių gatvių remontas: darbai vyks naktimis

Šilutės plente, ruože nuo Debreceno iki Vingio gatvės, remonto darbai vyks naktimis, nuo rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 3 d. (nuo 19 val. vakaro iki 6 val. ryto). Šiuo laikotarpiu svarbu atkreipti dėmesį į laikinuosius eismo ženklus ir laikytis kelių saugos reikalavimų.
Tuo pat metu Taikos prospekto ir Dubysos gatvės sankryžoje bus atliekami asfaltavimo darbai. Šviesoforas sankryžoje veiks budėjimo režimu – įjungtas bus geltonas signalas, todėl vairuotojai raginami būti atidžiais.
Klaipėdos miesto savivaldybė gyventojų ir vairuotojų prašo būti atidžiais ir vadovautis kelio ženklais bei laikinais eismo organizavimo pakeitimais.
Savivaldybė atsiprašo už galimus nepatogumus ir dėkoja už supratingumą.
Naujausi komentarai