Klaipėdoje paminėtas Prūsijos kunigaikštystės 500-metis

Minėjimas įvyko Pilies muziejaus konferencijų salėje, kur susirinko istorija besidomintys klaipėdiečiai ir miesto svečiai.
Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus organizuotame renginyje priminta, kaip XIII a. prūsų gentimis gyvenusios žemės pateko į Vokiečių ordino valdžią ir kaip XV–XVI a. permainos nulėmė Ordino valstybės virsmą Prūsijos kunigaikštyste.
1525 m. Albrechto Brandenburgiečio vykdytos reformos pakeitė regiono politinę, religinę ir kultūrinę raidą, o Reformacija pasiekė ir Klaipėdą.
Programa prasidėjo Klaipėdos universiteto doc. dr. Mariaus Ščavinsko pranešimu „Valdžia ir galia iki Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo: Vokiečių ordinas Prūsijoje XIII–XV a.“, kuriame apžvelgtas Ordino valdžios formavimasis XIII–XV a.
Vėliau Klaipėdos universiteto profesorius doc. dr. Vacys Vaivada aptarė Reformacijos pradžią Klaipėdoje ir jos reikšmę miestui.
Po kavos pertraukos renginį užbaigė senosios muzikos ansamblio „Šviesotamsa“ koncertinė programa „Prūsijos kunigaikštystei 500“.
Dalyvavo atlikėja Monta Martinsone bei muzikantai Kristine Stumbure ir Vilimas Norkūnas.
Dalyvavimas renginyje buvo nemokamas.
