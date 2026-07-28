Klaipėdoje platinami kurstantys skelbimai

Tokie užrašai ne tik darko miesto vaizdą, bet ir kursto nereikalingas diskusijas.
Pastebima, kad mieste klijuojami lipdukai su įvairiais politinio ar ideologinio pobūdžio šūkiais. Tarp jų – užrašai „Lietuva lietuviams“, „Islamistai Lietuvoje nepageidaujami“ ir kiti panašaus pobūdžio tekstai.
Kai kur tokios žinutės ne priklijuotos, o užrašytos flomasteriais ant viešojo naudojimo objektų.
Pietinio rajono gyventoja Vilma neslėpė, kad tokie vaizdai jai kelia nusivylimą.
„Suprantu, kad gal ir daugelis nepageidauja kitataučių mūsų šalyje, bet, atrodo, kam reikia tokių propagandinių užrašų? Jie visiškai nepuošia mūsų miesto erdvių. Kam tų pykčių ir politikos visai ne vietoje? Kas iš to, kad tas lipdukas bus priklijuotas? Kad dažais bus išterliotas miesto suoliukas?“ – svarstė klaipėdietė.
Moteris viliasi, kad viešosios miesto erdvės netaps vieta savavališkai skleisti įvairias politines ar ideologines žinutes, o miesto aplinka išliks tvarkinga.
Klaipėdos savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus atstovai nurodė, kad dėl tokio turinio užrašų ar lipdukų gyventojų skundų kol kas nėra sulaukta.
Tačiau pranešimų apie neteisėtai ant pastatų, statinių, stulpų ar kitų objektų klijuojamus lipdukus bei daromus užrašus savivaldybė gauna.
„Nustačius įtariamo Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimo požymius, pradedama administracinio nusižengimo teisena“, – teigė savivaldybės atstovai.
Pažymėtina, kad pastato, statinio ar kito objekto savininkas arba valdytojas taip pat informuojamas apie būtinybę pašalinti neteisėtus užrašus ar lipdukus.
Kartu savininkui ar valdytojui primenama, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos ir patirtos turtinės žalos jis turi teisę kreiptis į policiją.
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