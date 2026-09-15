 Klaipėdoje pradedama asfaltuoti beveik 2 km Liepojos gatvės ruožą

Klaipėdoje pradedama asfaltuoti beveik 2 km Liepojos gatvės ruožą

2026-09-15 12:18
ELTOS inf.

Uostamiestyje antradienį pradedami Liepojos gatvės atkarpos tarp Klaipėdos ir Panevėžio gatvių asfaltavimo darbai, pranešė vietos savivaldybė.

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<span>Klaipėdoje pradedama asfaltuoti beveik 2 km Liepojos gatvės ruožą</span>
Klaipėdoje pradedama asfaltuoti beveik 2 km Liepojos gatvės ruožą / J. Balčiūno/ ELTOS nuotr.

Anot jos, beveik 2 kilometrų ilgio ruože link Klaipėdos ligoninės asfaltavimo darbai bus vykdomi naktimis. Jų metu eismas bus ribojamas viena juosta.

Darbus planuojama užbaigti iki rugsėjo 22 dienos, tačiau terminas gali būti koreguojamas atsižvelgus į oro sąlygas.

Lygiagrečiai šioje miesto dalyje tęsiami ir kiti darbai. Ruošiantis Liepojos, P. Lideikio, Herkaus Manto gatvių ir Šiaurės prospekto sankryžos asfaltavimui, Šiaurės prospekte baigiami įrengti gatvės bortai, įrengiama nauja perėja ir skiriamoji salelė ties perkelta Liepojos stotele. Taip pat įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
gatvės remontas
Liepojos gatvė
remontas

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