Klaipėdoje – stiprybės pamokos jaunimui

Nuo ankstyvo ryto čia vyksta treniruotės, mokymai bei diskusijos apie tai, kaip išlikti stipriems ne tik fiziškai, bet ir emociškai.
Renginys skirtas 18–30 metų jaunimui, siekiančiam atrasti pusiausvyrą, įgyti žinių apie sveikus įpročius bei emocinę sveikatą.
Pokalbių temos – tikslų siekimas ir disciplina, emocinės bei fizinės sveikatos balansas ir psichoaktyvių medžiagų prevencija.
Nemažai dalyvių teigė, kad apie šį renginį sužinojo socialiniuose tinkluose, o kai kurie čia sugrįžta jau ne pirmus metus.
Laukia aktyvi diena – nuo funkcinės treniruotės iki pokalbių su žinomais pranešėjais, tarp jų – televizinių ir internetinių epizodų, kanalo „Trečia lentyna“ kūrėjas Arnas Gutauskas, atlikėjas bei prodiuseris Nikita Atikin ir sertifikuota koučerė Gintarė Poviliūnė.
Jie kalbės apie įpročių formavimą, motyvaciją, emocinę savijautą ir atsakomybę už savo gyvenimo pasirinkimus, todėl šis projektas – ne tik apie sportą ar žinias, bet ir apie bendruomeniškumą, savęs pažinimą.
Taip pat aktualu, kad tai puiki erdvė jaunimui pabendrauti, užmegzti naujas pažintis.
