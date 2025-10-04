Klaipėdoje – tradicinė Knygų mugė

Čia lankytojų laukia naujausių knygų gausa, gyvi pokalbiai, susitikimai su žinomais autoriais ir kultūrinės diskusijos.
I. Simonaitytės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė išorinei komunikacijai Ieva Apulskė sakė, kad šiųmetinė Knygų mugė šiandien „Hofe“ vyks iki 18 val., o joje dalyvaus ir savo knygas kvies įsigyti 24 leidėjai.
„Hofe“ skaitytojai galės ne tik įsigyti naujausias knygas, bet ir pasinerti į gyvus pokalbius, atskleidžiančius literatūros ir kultūros pulsą šiandienos visuomenėje. Čia susiburs 24 leidėjai, o kartu vyks ir turiningi renginiai: Lietuvos jūrų muziejaus atstovai pristatys unikalų leidinį apie legendinį burlaivį „Moshulu“, almanacho „Baltija“ kūrėjai kvies diskutuoti apie miesto kultūrinę tapatybę, o rašytoja Sondra Simana atvers savo naujojo romano „Potvynis Bohemoje“ puslapius. Scenoje svečiuosis ir latvių rašytojas Svenas Kuzminas – daugelio literatūros premijų laureatas, dailininkas ir aktorius. Jis išgarsėjo 2016 m., kai debiutinis apsakymų rinkinys „Miesto šamanai“ pelnė Latvijos literatūros metų premiją už geriausią debiutą. Vėliau pasirodę trys jo romanai taip pat buvo pripažinti geriausiomis metų prozos knygomis Latvijoje, tarp jų ir „Dizažio“, kuris ir bus pristatytas mugėje. Skaitytojų laukia ir susitikimas su visuomenininku, rašytoju Andriumi Tapinu, kuris kvies susipažinti su savo naujausia steam punk žanro romanų serijos dalimi „Šmėklų mėnuo“, – Knygų mugės įdomybėmis pasidalijo I. Apulskė.
Pasak jos, po šių susitikimų, diskusijų ir literatūrinių atradimų veiksmas persikels į renginių erdvę „Herkus Kantas“.
„Čia lauks atviro mikrofono vakaras „Panegirikos“. Renginio metu šiuolaikinėmis formomis atgims baroko epochos dvasia ir iškalbos menas, skambės iškilmingos, šlovinančio pobūdžio kalbos – panegirikos. Po šio renginio lauks eksperimentinio džiazo grupės „Chalat Jazz“ pasirodymas. Penkių muzikantų kolektyvas publiką įtrauks kontrastingais ritmais, humoru prisodrintais tekstais ir netikėtais muzikos viražais, sukursiančiais barokiškai spalvingą atmosferą“, – sakė I. Apulskė.
Knygų mugė – I. Simonaitytės bibliotekos organizuojamo Tarptautinio kultūros festivalio „Inkultūracija“ dalis.
