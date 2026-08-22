Klaipėdoje – tradiciniai atlaidai

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas teigė, kad šventojo sosto apaštalinio nuncijaus Georg Gänswein dalyvavimas Marijos Taikos Karalienės atlaiduose yra didelės pagarbos parapijai, vyskupijai ir visam Klaipėdos miestui ženklas.
„Marijos Taikos Karalienės bažnyčia – ypatingą istorinę reikšmę turinti Klaipėdos šventovė. Čia susitinka miesto atmintis, tikėjimo liudijimas ir šiandienos bendruomenės gyvenimas. Tad ir šių metų atlaidai į vieną visumą sujungia mūsų bažnyčios ir miesto istoriją, iškilmingą liturgiją, bendruomeninę maldą ir gyvą bažnyčios muzikinę tradiciją“, – sakė M. Šlaustas.
Šiandien 17 val. sakralinę atlaidų programą pradės grigalinio giedojimo kursų „Ad Fontes“ dalyviai. Po to, 18 val., vyks mišios, kurias aukos svečias arkivyskupas G. Gänswein.
Sekmadienį 12 val. taip pat vyks iškilmingos mišios, kurias kartu su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi aukos G. Gänswein.
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