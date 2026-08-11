Klaipėdoje tuštėja darželiai

Teisingumo ministerija paskelbė, kad šalies civilinės metrikacijos skyriuose per pirmą šių metų pusmetį užregistruoti 8 292 Lietuvoje gimę vaikai, tai yra 4 311 mažiau nei pernai per tą patį laiką.
Klaipėdos civilinės metrikacijos skyriuje per pirmus šešis šių metų mėnesius užregistruoti 487 kūdikiai, pernai – 675, taigi šiais metais mažųjų klaipėdiečių yra 188-iais mažiau.
Demografinį kritimą liudija ir laisvų vietų vaikų darželiuose uostamiestyje skaičius.
Klaipėdoje pernai rugpjūtį buvo apie 900 laisvų vietų ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.
Tačiau nė vienas darželis dėl vaikų trūkumo nebuvo uždarytas.
1 156 – tiek šiuo metu yra laisvų vietų uostamiesčio vaikų darželiuose.
Šiais metais krizė gilėja, uostamiesčio darželiuose jau yra 1 156 laisvos vietos.
Pernai Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė tikino, kad mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus mažėjimo tendencijos fiksuojamos visoje Lietuvoje.
Uostamiestyje yra per 40 ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
Šiuo metu laisvų vietų yra kiekviename Klaipėdos darželyje.
Darželyje „Eglutė“ yra 51 laisva vieta, „Alksniuke“ ir „Bangelėje“ – po 49, „Liepaitėje“ – 48, „Švyturėlyje“ – 46, „Linelyje“ – 45, „Želmenėlyje“ – 36.
Mieste labai nedaug ikimokyklinių ugdymo įstaigų, kuriose yra iki 10-ies laisvų vietų vaikams.
Grupėse nuo 1 iki 3 metų amžiaus numatytas maksimalus vaikų skaičius yra 15, vyresniųjų grupėse – 20 vaikų.
Klaipėdos savivaldybės Planavimo ir analizės skyriaus vedėja Jolanta Ceplienė teigė, kad dėl susidariusios situacijos sudaryta darbo grupė, kuri rengia ikimokyklinių įstaigų tinklo pertvarkos planą.
„Reikia reorganizuoti įstaigas, mūsų skyrius jau yra padaręs analizę ir pateikęs ją darbo grupei. Po atostogų visa tai bus teikiama tarybai, ir tada bus atsakymai, ką daryti toliau. Šiandien kalbėti, kad Klaipėdoje trūksta darželių, tikrai nereikėtų. Net centrinėje miesto dalyje ima atsirasti laisvų vietų, nes vaikų skaičius drastiškai mažėja“, – teigė J. Ceplienė.
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