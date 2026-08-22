 Klaipėdos apylinkėse stiprus vėjas jau verčia medžius: ugniagesiai sulaukia vis daugiau iškvietimų

Klaipėdos apylinkėse stiprus vėjas jau verčia medžius: ugniagesiai sulaukia vis daugiau iškvietimų

2026-08-22 14:27
Klaudija Audickaitė

Klaipėdos krašte ir pačiame mieste stiprėjantis vėjas jau rodo savo galią – visame regione sulaukiama vis daugiau pranešimų apie išvirtusius ir nulūžusius medžius. 

Kol kas pranešimų apie nukentėjusius žmones ar rimtesnes avarijas dėl audringų orų negauta.

Šiuo metu Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai pabrėžia, kad daugiausia darbo gelbėtojams kelia būtent nuvirtę medžiai.

Atstovai informavo, kad iškvietimų dėl vėjo padarinių daugėja visame regione – nuo Skuodo iki Pagėgių.

Jiems tenka vykti šalinti ant važiuojamosios dalies ar kitose vietose išvirtusius medžius.

Pranešimų apie medžius, užvirtusius ant automobilių, taip pat jau gauta.

Žmonės per šiuos įvykius, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.

Medžių kritimo atvejų daugėja ir pačioje Klaipėdoje. Pranešimų apie dėl vėjo nulaužtus medžius jau sulaukta Rumpiškės gatvėje, Taikos prospekte ir Minijos gatvėje.

Minijos gatvė
Minijos gatvė / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

Pasak valdybos atstovų, stiprus vėjas laužo medžių šakas, verčia silpnesnius ar pažeistus medžius, todėl iškvietimų tikrai jau sulaukiama nemažai.

Gelbėtojai ir toliau reaguoja į gaunamus pranešimus bei šalina kliūtis, keliančias pavojų žmonėms ar eismui.

Kol kas informacijos apie nukentėjusius žmones nėra, tačiau gyventojams rekomenduojama būti itin atsargiems – esant stipriam vėjui geriau nestovėti po medžiais, vengti miško ir kitų vietų, kur gali virsti medžiai.

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