Klaipėdos atmintyje – 1 225 vardai

Atvykusiuosius į renginį pasitiko Klaipėdos žydų bendruomenės teatro „Šatil“ aktoriai, kurie ne tik bendravo su svečiais, bet ir vaišino savo pačių gamintais beigeliais ir obuoliais.
Renginio pradžioje vedėjas Nerijus Gedminas trumpai priminė šių kapinių istoriją.
„Iki pat Antrojo pasaulinio karo čia buvo Klaipėdos žydų bendruomenės kapinės, ritualinių paslaugų namai. Nacių okupacijos metais buvo sunaikinta Klaipėdos žydų bendruomenė, o jos paveldas patyrė didžiulius praradimus. Pokariu sovietų valdžia buvusių kapinių vietoje įrengė slaptą radijo trukdymo stotį – objektą „numeris 61“. Statant šio objekto infrastruktūrą buvo panaudoti išardytų žydų kapinių antkapiai kaip statybinės medžiagos, jie buvo naudojami ir antenų pamatams“, – pasakojo N. Gedminas.
Klaipėdos žydų bendruomenės pirmininkas Feliksas Puzemskis pažymėjo, kad renginio tikslas – sugrąžinti į miesto istoriją žmonių, kūrusių Klaipėdą, vardus bei išsaugoti jų atminimą ateities kartoms.
„Klaipėdos gimtadienio išvakarėse norime miestui padovanoti sąrašą žmonių, kurie kūrė šį miestą ir yra palaidoti šiose kapinėse. Atvažiuoja labai daug svečių iš viso pasaulio, ieško savo šaknų. Iki šiol nebuvo duomenų bazės, kurioje žmonės galėtų pasitikrinti, ar čia palaidoti jų giminaičiai. Kad tai būtų padaryta, reikėjo organizatorių, lėšų, o svarbiausia – žmogaus, kuris imtųsi šio darbo. Mums pasisekė, kad Klaipėdos universitetas pakvietė profesorę Ruth Leiserowitz. Jos dėka pavyko atkurti šį sąrašą. Ji sukaupė neįkainojamą žinių lobyną“, – sakė F. Puzemskis.
Atvažiuoja labai daug svečių iš viso pasaulio, ieško savo šaknų.
Izraelio ambasados Lietuvoje vadovo pavaduotojas Shimonas Pesachas pabrėžė, kad būtent šio renginio metu išėjusiųjų atminimas sugrąžinamas į Klaipėdos istoriją.
Uostamiesčio savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas perdavė mero Arvydo Vaitkaus sveikinimus ir pažymėjo, kad miesto istoriją kuria ne tik reikšmingi įvykiai, bet ir žmonės.
Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulas Klaipėdoje dr. Arūnas Baublys perdavė Vokietijos ambasados sveikinimus ir pasidžiaugė aktyvia Klaipėdos žydų bendruomenės veikla.
„Be istorijos, praeities nėra ir ateities“, – akcentavo A. Baublys.
Po sveikinimo kalbų visi buvo kviečiami užeiti į bendruomenės namus, kur laukė aktorių pasirodymas, R. Leiserowitz pranešimas ir kitos įdomybės.
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