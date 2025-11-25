Klaipėdos baseinas ir Klaipėdos universiteto ligoninė kviečia vyrus pasirūpinti savo sveikata

Klaipėdos baseinas kartu su Klaipėdos universiteto ligonine jungiasi prie šios iniciatyvos ir kviečia vyrus nelaukti – pasitikrinti, pasikalbėti ir laiku pasirūpinti savimi.
Klaipėdos universiteto Nefrourologijos klinikos vadovas Marius Jasėnas primena, kad ankstyva diagnostika gali išgelbėti gyvybę:
„Prostatos vėžys dažnai ilgą laiką nepasireiškia jokiais simptomais, todėl profilaktiniai tyrimai būtini kiekvienam vyrui nuo 50 metų, o esant rizikos veiksniams – ir anksčiau. Vyrų psichologinė sveikata taip pat ne mažiau svarbi: tylėjimas gali sukelti rimtų pasekmių, todėl kalbėjimasis, pagalbos paieška ir rūpestis savimi yra brandžios atsakomybės, o ne silpnumo ženklas.“
Ši žinutė svarbi mums visiems – ne tik medikams, bet ir bendruomenėms, kurios gali paskatinti vieni kitus pasirūpinti savimi. Todėl iniciatyvoje dalyvauja ir Klaipėdos baseinas, siekiantis ne tik skatinti judėjimą, bet ir stiprinti žmonių sąmoningumą.
Klaipėdos baseino vadovė Ieva Vaičiurgė pabrėžia, kad bendruomenė gali padaryti realų pokytį:
„Norime ne tik priminti vyrams apie sveikatos svarbą, bet ir kurti aplinką, kurioje apie tai kalbėti – natūralu ir drąsu. Baseine kasdien sutinkame šimtus žmonių, todėl tikime, kad tokios iniciatyvos skatina ne tik judėti, bet ir rūpintis savimi visapusiškai.“
Klaipėdos baseinas ir Klaipėdos universiteto ligoninė kviečia visus vyrus nelaukti, skirti laiko tyrimams, pasikalbėti su specialistais, pasirūpinti tiek fizine, tiek emocine savijauta.
Registruotis pas gydytojus urologus galima per https://www.esveikata.lt/ arba telefonu +370 646 441 441.
