Klaipėdos dramos teatro konkursą laimėjo Anupras Jucius

A. Jucius yra baigęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktorystės bakalauro ir Ciuricho menų universiteto (Šveicarija) aktorystės magistro studijas.
Jis dirbo aktoriumi Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje bei Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, yra dalyvavęs įvairiuose kino ir televizijos projektuose Lietuvoje bei užsienyje.
Anot ministerijos, greta aktorystės A. Jucius aktyviai veikė scenos technologijų, apšvietimo dizaino bei kultūros projektų vadybos srityse.
Nuo 2019 metų jis vadovauja Panevėžio teatrui „Menas“.
Pakartotiniame konkurse dalyvavo penki pretendentai.
Kaip skelbė BNS, Klaipėdos dramos teatro vadovo konkursas vyko ir pernai rudenį, tačiau direktorius tuomet neišrinktas, nes nė vienas iš keturių pretendentų nesurinko būtino pereinamojo balo.
Klaipėdos dramos teatrui nuo 2015-ųjų vadovavo Tomas Juočys, jis šiame teatre yra dirbęs ir vadovo pavaduotoju bei kultūros projektų vadovu.
Klaipėdos dramos teatro vadovo kadencija trunka penkerius metus.
