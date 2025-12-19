„Klaipėdos energija“ diegia inovacijas, leidžiančias efektyvinti šilumos gamybą

Investicija į tvarią ateitį
Vienas svarbiausių žingsnių – įgyvendintas investicinis projektas „Organinio Renkino ciklo ir membraninio deaeratoriaus technologijų pritaikymas ir įrengimas Klaipėdos Lypkių katilinėje“. Šio projekto tikslas – sumažinti iškastinio kuro vartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Planuojama, kad per metus jų sumažės iki 1 621 t. Ši investicija tiesiogiai prisideda prie bendrovės strateginių tikslų: didinti veiklos efektyvumą, patikimumą ir mažinti poveikį aplinkai.
Žingsnis į savarankišką žalią elektros gamybą
Reaguodama į elektros energijos kainų svyravimus rinkoje, „Klaipėdos energija“ siekia dalį reikalingos elektros energijos pasigaminti pati. Šį gruodį Klaipėdos Lypkių katilinėje pradėta eksploatuoti organinio Renkino ciklo (ORC) turbina.
ORC technologija skirta elektros energijos generavimui, pasinaudojant šilumos gamybos procesu. ORC turbinos galia siekia 500 kW ir jos generuojamos žalios elektros energijos užteks 100 proc. padengti Klaipėdos Lypkių katilinės elektros energijos patiriamas sąnaudas katilinės eksploatacijai ir šilumos gamybai viso šildymo sezono metu.
Ši technologija vietoje vandens naudoja sunkiąsias organines medžiagas, kurios užverda žemesnėje temperatūroje. Tai leidžia gaminti elektros energiją naudojant žemesnio potencialo šilumos šaltinius. ORC – viena iš nedaugelio technologijų, tinkamų elektros gamybai, kai šilumos šaltinio temperatūra žemesnė nei 300 ˚C.
Pagaminta elektra bus naudojama bendrovės veiklai, todėl bus išvengta elektros pirkimo rinkoje ir sumažinamos su tuo susijusios išlaidos – nuo energijos tiekimo kainos iki perdavimo ir skirstymo mokesčių bei akcizų.
Technologija, leidžianti atsisakyti gamtinių dujų
Klaipėdos Lypkių katilinėje įdiegtas ir pradėtas eksploatuoti membraninis deaeratorius yra moderni vandens paruošimo technologija, patikimai ir taupiai sauganti šilumos tiekimo sistemas nuo korozijos. Ši technologija pašalina ištirpusias deguonies dujas iš vandens, kurios sukelia vamzdynų ir katilų korozijos procesus.
Įdiegus šią technologiją, visiškai atsisakoma iškastinio kuro (dujų) vandens paruošimui šilumos tiekimo tinklų papildymui. Tai leidžia sutaupyti brangių dujų įsigijimo sąnaudas, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir užtikrinti ilgesnį šilumos tinklų ir katilų naudojimo laiką.
Anksčiau dujų pašalinimui buvo naudojamas atmosferinis deaeratorius, kuriame vanduo šildomas iki 103–105 °C perkaitintais garais, pagaminto deginant gamtines dujas. Tai sukeldavo energijos nuostolių.
Membraninė dujų pašalinimo iš vandens sistema, būdama kompaktiška, užtikrina aukštą dujų pašalinimo efektyvumą be papildomų chemikalų. Ji veikia žemoje temperatūroje (≤ 45 °C), todėl vandens pašildymui pakanka grįžtamos termofikacinio vandens temperatūros, nepatiriant energijos nuostolių. Tai ekonomiška, pažangi technologija, nereikalaujanti papildomų energijos ar žmogiškųjų išteklių.
Investicija, kurianti vertę
Įgyvendintas projektas sudaro sąlygas patikimam ir tvariam bendrovės veiklos vystymui. ORC turbina leidžia generuoti žalią elektros energiją, o membraninis deaeratorius – efektyviai paruošti vandenį, visiškai atsisakant iškastinio kuro. Taip mažinamos bendrovės sąnaudos, išlaikoma stabili šilumos kaina vartotojams ir reikšmingai sumažinamas poveikis aplinkai.
Projektas įgyvendintas pasitelkiant bendrovės nuosavas lėšas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros finansavimą pagal programą „Juridinių asmenų investicijos į iškastinio kuro naudojimo pakeitimą ar mažinimą ir (ar) atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“. Projektui skirta parama – 320 081,21 Eur.
Naujausi komentarai