„Klaipėdos energija“ vartotojams – svarbi žinia: keičiasi karšto vandens kainos

AB „Klaipėdos energija“ projekcinė rugpjūčio mėnesio karšto vandens kaina tiek vartotojams daugiabučiuose namuose, tiek ir kitiems vartotojams didėja 9 ct/m3 iki 5,89 Eur/m3.
Kaina daugiausia keičiasi dėl pastoviosios kainos dedamosios didėjimo, kurį lėmė planuojamas pastoviųjų sąnaudų augimas, susijęs su karšto vandens vartotojų skaičiaus pokyčiu. Bendrovė iš AB „Klaipėdos vanduo“ iki 2026 m. metų pabaigos planuoja perimti 18 tūkst. karšto vandens vartotojų.
Pateiktos projekcinės karšto vandens kainos skirtos tik pokyčiui palyginti. Tiekėjai, apskaičiuodami kiekvieno mėnesio galutinę paslaugų kainą, atsižvelgia į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, geriamojo vandens pardavimo bei šilumos kainas, todėl galutinė vartotojams taikoma mėnesio kaina gali nesutapti su palyginimui pateiktomis projekcinėmis kainomis.
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