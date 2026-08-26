Klaipėdos LEZ pradėtos ketvirtojo „FlexStart“ pastato statybos

Į 9,2 tūkst. kv. metrų ploto objektą bus investuojama apie 8,5 mln. eurų, darbus planuojama baigti kitų metų birželį, trečiadienį pranešė Klaipėdos LEZ.
Pasak Klaipėdos LEZ „FlexStart“ projektų vadovo Dariaus Urbono, rinkoje jaučiamas poreikis naujoms patalpoms tiek iš esamų, tiek iš potencialių naujų Lietuvos bei užsienio klientų.
„Rinka nėra paprasta, sprendimai priimami lėčiau. Tačiau mūsų patirtis rodo, kad pasiūlius aukštos kokybės, lanksčiai pritaikomą ir greitam startui paruoštą gamybinį produktą, klientų surasti pavyksta“, – pranešime sakė D. Urbonas.
Klaipėdos LEZ vadovas Eimanta Kiudulas teigė, kad „FlexStart“ pastatų grupė ateityje galėtų toliau plėstis.
Kaip rašoma pranešime, pirmuose trijuose pastatuose įsikūrė įvairios Lietuvos ir tarptautinės kompanijos, tarp jų – Vokietijos hidraulikos sprendimų gamintoja „Hawe Hydraulik“, JK kapitalo elektromechaninių komponentų gamintoja „Albright Lietuva“, kvapų kūrimo ir gamybos bendrovė „Aromatic 89“, modulinių pastolių ir techninės izoliacijos sprendimų įmonė ITCC, balistinės apsaugos priemonių kūrėja „Kovo Armor“, baldų kompanija „Pod Furniture“, pakuočių gamintoja „Retal Baltic Films“.
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