Klaipėdos ligoninėje – skaudus incidentas: iš tėvų atimtas vos prieš kelias dienas gimęs kūdikis

Policijos duomenimis, pareigūnai iškviesti po pranešimo apie žodinį konfliktą medicinos įstaigoje Klaipėdoje. Atvykusiems pareigūnams teko užtikrinti viešąją tvarką, kol į ligoninę atvyko Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai. Sprendimą dėl naujagimio paėmimo priėmė būtent vaiko teisių gynėjai.
Socialiniuose tinkluose skelbiama, kad atimtas kūdikis gimė š. m. lapkričio 9 d.
Vaiko teisių gynėjai: situacija išskirtinai jautri
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities skyriaus vedėja Gintarė Noliūtė patvirtino, kad sprendimas priimtas atsižvelgiant į kūdikio saugumą ir itin jauną amžių.
„Situacija išties yra jautri ir išskirtinė. Kūdikis, kuriam reikia užtikrinti saugumą, yra itin jauno amžiaus, tad labai svarbu, kad juo būtų tinkamai pasirūpinta, atliepti jo fiziniai ir emociniai poreikiai“, – teigė skyriaus vedėja.
Ji pabrėžė, kad vaiko teisių gynėjų tikslas – jog vaikas augtų su savo tėvais, tačiau intervencija vykdoma tik tada, kai nėra kitų būdų užtikrinti mažamečio saugumą.
Nepavyko susitarti su šeima
G. Noliūtės teigimu, sprendimas perkelti kūdikį pas budinčius globotojus priimtas todėl, kad nepavyko su šeima rasti alternatyvių sprendimų.
„Sprendimas perkelti vaiką priimtas nepavykus su šeima sutarti dėl kitų būdų, kai mamai būtų suteikta reikiama pagalba ir specialistų priežiūra“, – teigė ji.
Anot vedėjos, kūdikiui kasdien reikalinga ryšį kurianti aplinka, todėl nuspręsta jį laikinai apgyvendinti saugioje ir vaikui artimoje aplinkoje. Tėvams vis tiek bus užtikrintos galimybės palaikyti ryšį su vaiku.
Vaiko paėmimas vykdomas tik esant realiai grėsmei
Tarnybos teigimu, toks sprendimas galimas tik tuomet, kai kyla reali grėsmė vaiko sveikatai, saugumui ar gyvybei.
„Tokios situacijos reikalauja reaguoti nedelsiant, o ypač kai kalbame apie itin pažeidžiamą mažametį vaiką ar kūdikį“, – sakė G. Noliūtė.
Šeimai bus siūloma pagalba
Vaiko teisių gynėjai jau ieško būdų, kaip padėti šeimai įveikti iškilusius sunkumus, kad kūdikis galėtų saugiai grįžti į namus. Prireikus bus inicijuojamos socialinės paslaugos ir pagalbos šeimai planas, kurį teiktų savivaldybės partneriai.
Tarnybos duomenimis, šioje šeimoje daugiau nepilnamečių neauga, o iki šiol vaiko teisių tarnybų pagalbos jiems nebuvo reikėję.
G. Noliūtė pabrėžia, kad šeimos gali susidurti su įvairiais iššūkiais – nuo emocinių ir socialinių sunkumų iki būtinybės ugdyti tėvystės įgūdžius ar gauti medicininę pagalbą. Todėl itin svarbus tėvų bendradarbiavimas su specialistais ir pagalbos plano laikymasis.
Tarnyba taip pat vertins savo darbuotojų veiksmus ir sprendimų pagrįstumą.
