Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina švenčių proga

Mieli klaipėdiečiai,
šventiniu laikotarpiu Klaipėda prisipildo savito šviesos, laukimo ir bendrystės jausmo. Tai metas, kai sustojame, daugiau dėmesio skiriame vieni kitiems ir dalijamės tuo, kas svarbiausia – šiluma, rūpesčiu ir tikrumu.
Prisiminkime, kad skleisti gerumą nieko nekainuoja – jis prasideda nuo paprastų dalykų: dėmesio šalia esančiam, nuoširdaus žodžio ar dalijimosi šiluma. Tikiu, jog būtent šis susitelkimas ir gebėjimas būti drauge visada buvo Klaipėdos stiprybė.
Tegul šv. Kalėdos atneša ramybę į jūsų namus, o Naujieji Metai – viltį, pasitikėjimą ir prasmingus darbus.
Linkiu jaukių švenčių, šviesių minčių ir taikių Naujųjų Metų!
