Klaipėdos mokyklos skelbia aliarmą: trūksta net 26 pedagogų

Lietuvių kalbos mokytojų trūksta „Aukuro“ gimnazijoje, „Vėtrungės“ gimnazijoje ieškomas matematikas ir socialinis pedagogas.
„Žaliakalnio“ gimnazija dar prieš naujus mokslo metus ieškojo lituanisto, dabar ieško chemijos, biologijos ir matematikos mokytojų.
Baltijos gimnazijai reikia lietuvių kalbos mokytojo, „Varpo“ – biologijos ir lietuvių kalbos specialistų.
Vydūno gimnazijai trūksta matematiko ir prancūzų kalbos mokytojo.
Matematikos mokytojo ieško ir L. Stulpino progimnazija.
Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus duomenimis, uostamiesčio mokyklose šiuo metu iš viso yra laisvi penki specialiųjų pedagogų etatai, matematikų laisvų etatų – 4,5.
Yra 3,5 laisvo lietuvių kalbos specialistų etato, trys logopedų etatai, psichologo – 1,25 etato.
Nepilni laisvi etatai yra ir ikimokykliniam pedagogui, biologijos bei prancūzų kalbos specialistams.
Dienraščio žiniomis, prasidėjus mokslo metams, dalis mokytojų sunkiai susirgo ir todėl jiems ieškoma pamainos.
Kol bus rasta, kas pakeis susirgusį pedagogą, prašoma jo kolegų pasidalinti susirgusiojo krūvį. Kartais mokyklos ieško mokytojų iš gretimų mokyklų ar net aplinkinių rajonų.
Esą visais kanalais bandoma rasti trūkstamų specialistų, kad, kaip teigiama, būtų užtikrintas ir nenutrūktų ugdymo procesas.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai