Iš Klaipėdos mokyklų chuliganų nešalins?

„Visi žinome, kad su mokinių drausme mokyklose yra didžiulė problema. Ir tam, kad ta drausmė gerėtų, reikia taikyti ir tam tikras atsakomybės formas mokiniams. Pati stipriausia poveikio priemonė – šalinimas iš mokyklos. Tačiau nuostatuose apie šalinimą iš mokyklos nieko nėra. Tai galima šalinti mokinius iš mokyklos ar ne?“ – klausė politikas.
Klaipėdos savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vida Bubliauskienė paaiškino, kad toks punktas mokyklos nuostatuose net negali būti įrašytas.
Tai yra nediskutuotina.
„Švietimo įstatyme yra aiškiai reglamentuota, kad Lietuvos piliečiai arba atvykę užsieniečiai privalo būti ugdomi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas. Tai yra nediskutuotina“, – pareiškė V. Bubliauskienė.
Švietimo skyriaus vedėja paaiškino, kad mokyklai sudarius ugdymo sutartį, joje yra tam tikri punktai, kuriuos privalo vykdyti mokinys.
Jei tvarkos pažeidžiamos, mokinys gali būti svarstomas.
„Siūlomos priemonės, bandoma užkirsti kelią tokiai situacijai. Šalinimas iš mokyklos, kaip poveikio priemonė, yra neleistina. Gali būti siūloma keisti mokyklą, pasiūlant du variantus. Galbūt mokiniui būtų palankiau mokytis kitoje mokykloje“, – paaiškino skyriaus vedėja.
Jei vaikas yra iki 16 metų, jokių šansų jį pašalinti iš mokyklos nėra.
„Jei mokinys yra sulaukęs 16 metų ar yra vyresnis, taip, šis sprendimas gali būti priimtas. Galima jį pašalinti iš ugdymo įstaigos, net nesiūlant variantų. Iki 16 metų yra tokie instrumentai, kokie yra“, – kalbėjo V. Bubliauskienė.
