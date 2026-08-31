Klaipėdos mokyklų sporto aikštėse – džiugios permainos

Šių trijų mokyklų sporto aikštynuose įrengti šiuolaikiški bėgimo ir pasivaikščiojimo takai, naujos krepšinio, tinklinio bei kitų sporto šakų aikštelės, taip pat patogios šuoliaduobės. Šalia sporto zonų pastatyti nauji suoliukai, saugūs dviračių stovai, o aplinka papuošta kruopščiai parinktais želdiniais. Kadangi sporto erdvės buvo pertvarkomos remiantis įtraukiojo ugdymo vertybėmis, visi įrenginiai, takeliai bei dangos pritaikyti taip, kad vaikai su specialiaisiais poreikiais galėtų laisvai judėti ir žaisti kartu su draugais. Tai atveria galimybę mokykloms kūrybiškiau organizuoti fizinio lavinimo pamokas bei kurti draugišką aplinką, kurioje nė vienas vaikas nesijaučia paliktas nuošalyje.
Kad naujosios aikštelės iškart būtų pilnai paruoštos sportui, šalia pačių statybos darbų savivaldybė pasirūpino ir profesionalia sporto įranga. Didžiuosius statybos darbus mokyklų aikštynuose atliko bendrovė UAB „VVARFF“: „Aitvaro“ gimnazijos aikštelės darbų vertė siekė 420 tūkst. eurų, o nauja įranga – dar 164 tūkst. eurų. „Saulėtekio“ progimnazijos kiemo įrengimas atsiėjo 427 tūkst. eurų o jo įrenginiai – apie 54 tūkst. eurų. „Smeltės“ progimnazijos aikštyno rangos darbai kainavo 365 tūkst. eurų, o sporto įrenginiams skirta – 79 tūkst. eurų. Kokybiškus įrenginius (treniruoklius, krepšinio bei futbolo stovus) mokykloms pristatė bendrovės „Fixman LT“, „Multisportas“ ir „Naujieji ženklai“.
Sėkmingai užbaigusi šiuos darbus, Klaipėdos savivaldybė toliau nuosekliai vykdo sporto erdvių atnaujinimą kitose suplanuotose miesto mokyklose, tam naudodama savo biudžeto lėšas. Šiuo metu patys didžiausi darbai vyksta „Aukuro“ gimnazijoje, kur bendrovė „VVARFF“ už 1,3 mln. eurų stato modernų sporto kompleksą su bėgimo takais, futbolo, tinklinio ir krepšinio-kvadrato aikštelėmis bei treniruoklių zonomis. Taip pat šiais metais planuojama suremontuoti „Vydūno“ gimnazijos sporto aikšteles, paklojant minkštą saugią dangą, pastatant naujus treniruoklius bei suoliukus. O ateities planuose – „Sendvario“ progimnazijos sporto aikštė, kurios projektavimo paslaugos jau patikėtos bendrovei „Projkelva“ už 39.9 tūks. eurų, o statybos darbus planuojama pradėti kitais metais.
Naujausi komentarai