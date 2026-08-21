Klaipėdos rajone atidarytas „Juodas gandras“

Distancijos – iki 200 metrų
Klaipėdos rajono Stirbių kaime oficialiai atidarytas naujas šaudymo ir praktinių mokymų centras „Juodas gandras“.
Naujoji teritorija jau pasirengusi priimti lankytojus – įrengtos septynios šaudymo zonos bei vystomas taktinis miestelis. Šaudymo distancijos siekia nuo 20 iki 200 metrų.
Centre numatytos individualios treniruotės, grupiniai užsiėmimai, įvairūs praktiniai mokymai, o infrastruktūra pritaikyta ir organizacijų pratyboms.
Pažymėtina, kad čia kuriama daugiafunkcė erdvė taktiniam rengimui, pilietiniam atsparumui, civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų mokymams, taip pat institucijų, organizacijų bei verslo komandų praktiniam pasirengimui.
Naudinga žmonių pasirengimui
Vienas pagrindinių tikslų – suteikti žmonėms praktinių žinių, kurios kasdienybėje galbūt niekada neprireiks, tačiau ekstremalioje situacijoje gali tapti labai svarbios.
Čia bus mokomasi ne tik saugiai elgtis su ginklais, bet ir veikti netikėtose situacijose, suteikti pirmąją pagalbą, pasiruošti ekstremalioms aplinkybėms bei dirbti komandoje.
Lankytojai gali šaudyti savo ginklais arba išsinuomoti ginklą komplekse.
Taip pat siūlomos individualios treniruotės su šaudymo vadovu – nuo pirmosios pažinties su saugiu ginklo naudojimu iki įgūdžių tobulinimo ir pasirengimo sudėtingesnėms praktinėms užduotims.
Komplekso įkūrėjas Andrius Zubernis pabrėžė, kad projekto idėja nuo pat pradžių buvo gerokai platesnė nei komercinės šaudyklos sukūrimas.
„Norėjome sukurti vietą, kuri būtų realiai naudinga Lietuvos žmonių pasirengimui. Šaudymas yra tik viena jos dalis. Mums svarbu, kad čia žmonės galėtų mokytis veikti sudėtingomis sąlygomis, žinotų, kaip elgtis ekstremalioje situacijoje, gebėtų suteikti pirmąją pagalbą, naudotis turniketu ir nepasimestų tada, kai nuo jų veiksmų gali priklausyti žmogaus gyvybė. Saugumas prasideda ne nuo įrangos – jis prasideda nuo žinių ir pasirengimo“, – teigė A. Zubernis.
Sulaukia susidomėjimo
„Juodojo gandro“ atstovai pabrėžia, kad centro idėja – mokytis, išbandyti save bei įgyti praktinių įgūdžių.
Nuo šiol Stirbiuose lankytojų laukia ne tik šaudymo trasos, bet ir vieta, kurioje planuojama mokytis saugumo, pasirengimo bei veikimo įvairiose situacijose.
Sulaukęs didelio lankytojų susidomėjimo, „Juodas Gandras“ dirba septynias dienas per savaitę.
Siekiant lankytojams sudaryti patogesnes sąlygas, diegiama internetinė šaudymo sektorių rezervavimo sistema.
Tolesniuose plėtros etapuose numatoma įrengti iki 1250 metrų tolimojo šaudymo sektorių, sudaryti sąlygas šaudyti į skriejančius taikinius ir lėkšteles bei plėsti taktinį miestelį.
Jis išplėstų profesionalių šaulių, sportininkų ir specializuotų padalinių treniruočių galimybes Vakarų Lietuvoje.
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