Klaipėdos rajone – dėmesys tiltams

Neseniai pradėti Lankupių tilto per Miniją remonto darbai. Tiltas bus remontuojamas etapais, todėl pėsčiųjų eismas nebus visiškai sustabdytas.
Priekulės seniūnija perspėjo, kad vis dėlto gali kilti laikinų nepatogumų – gali tekti trumpam palaukti, kol bus tvirtinamos remonto detalės. Todėl lankytojų prašoma elgtis atsargiai.
Paskelbta, kad Dituvos tiltas per Miniją šiuo metu yra prastos techninės būklės, tad dėl gyventojų saugumo prašoma juo nesinaudoti ir ant tilto nelipti.
„Tilto remonto rangos darbai jau nupirkti, o remonto darbų pradžia numatoma šių metų spalį“, – pranešė Priekulės seniūnija.
Lankupių tiltas per Miniją yra ilgiausias kabamasis tiltas Lietuvoje.
Jis driekiasi net 130 metrų ir jungia Klaipėdos bei Šilutės rajonus.
Tiltas siauras – vos 1,4 m pločio, metalinė konstrukcija dengta lentomis.
2017 m. jis oficialiai pripažintas Lietuvos rekordininku – ilgiausias kabamasis tiltas šalyje.
Priekulės seniūnijoje yra ir daugiau tokios konstrukcijos tiltų.
Priekulės II kaime esantis tiltas sujungia su Voveriškių ir I Stragnų kaimais.
Gropiškių kaime esantis tiltas sujungia kaimo gyventojus su Priekulės miesto Minijos ir Parko gatvėmis, Kliošių parku.
Dituvos kaimą kabamasis tiltas sujungia su Butkų ir Rokų kaimais.
Lankupių kaimą unikalus tiltas sujungia su Šilutės rajono Lankupių kaimu ir su kitais kaimais pagal Minijos upę.
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