 Klaipėdos rajono gyventojams popierines sąskaitas už vandenį pakeis kliento kortelė

Klaipėdos rajono gyventojams popierines sąskaitas už vandenį pakeis kliento kortelė

2026-08-27 12:39 diena.lt inf.

Nuo šių metų lapkričio mėnesio Klaipėdos rajono gyventojams nebebus siunčiamos popierinės sąskaitos už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Vietoje jų klientai sąskaitas galės patogiai gauti el. paštu arba per savitarnos svetainę. Gyventojams, neturintiems galimybės naudotis internetu, informacija apie mokėtiną sumą bus siunčiama SMS žinute, o už suteiktas paslaugas bus galima atsiskaityti naudojantis kliento kortele.

<span>Klaipėdos rajono gyventojams popierines sąskaitas už vandenį pakeis kliento kortelė</span>
Klaipėdos rajono gyventojams popierines sąskaitas už vandenį pakeis kliento kortelė / Partnerio nuotr.

Pokytis bus įgyvendinamas palaipsniui. Spalio mėnesį gyventojai dar gaus popierines sąskaitas už rugsėjį suteiktas paslaugas. Kartu su jomis klientus pasieks ir naujoji kliento kortelė, kuri ateityje pakeis popierines sąskaitas ir leis patogiai atsiskaityti už paslaugas.

Kliento kortele bus galima atsiskaityti prekybos centrų kasose, „Perlo“ terminaluose ir „Lietuvos pašto“ skyriuose. Be to, ją naudojant bus galima deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis. Kitaip tariant, klientams, kurie nesinaudoja internetu, atsiskaitymo tvarka išliks paprasta, aiški ir patogi.

Gyventojai, turintys galimybę naudotis internetu, kviečiami registruotis „Klaipėdos vanduo“ savitarnos portale. Jame patogu peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas, deklaruoti skaitiklių rodmenis, sekti mokėjimų istoriją bei stebėti savo vandens suvartojimo statistiką.

„Vis daugiau paslaugų persikelia į elektroninę erdvę, todėl natūraliai keičiasi ir sąskaitų pateikimo būdai. Norime, kad klientams būtų kuo patogiau, tačiau kartu užtikriname sprendimus ir tiems gyventojams, kurie nesinaudoja internetu. Būtent todėl kartu su elektroninėmis paslaugomis pristatome ir kliento kortelę“, – sakė „Klaipėdos vanduo“ Klientų aptarnavimo departamento direktorė Dovilė Kozlovienė.

Klientai, pageidaujantys informaciją apie mokėtiną sumą gauti telefonu, taip pat galės pasirinkti SMS pranešimus. Kiekvieną mėnesį jie gaus informaciją apie mokėtiną sumą ir nuorodą jai apmokėti.

„Klaipėdos vanduo“ skatina klientus atnaujinti savo kontaktinius duomenis ir registruotis „Klaipėdos vanduo“ savitarnos portale. Kilus klausimų ar prireikus daugiau informacijos, ją galima gauti telefonu 0 46 220 220.

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