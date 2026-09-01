Klaipėdos rajono meras sveikina Mokslo ir žinių dienos proga

Rugsėjo 1-oji kasmet sugrąžina ypatingą jausmą – jaudulį prieš naują pradžią, džiaugsmą vėl susitikus ir smalsumą, kiek daug dar laukia priešakyje.
Mieli mokiniai, linkiu, kad šie mokslo metai jums būtų kupini ne tik naujų žinių, bet ir atradimų, draugysčių, drąsos klausti ir nebijoti suklysti.
Mokytojams linkiu kantrybės, įkvėpimo ir kuo daugiau akimirkų, kai galite didžiuotis savo mokiniais ir prasmingu darbu. Tėveliams – ramybės, pasitikėjimo ir džiaugsmo stebint, kaip jų vaikai kasdien tampa vis savarankiškesni.
Su Mokslo ir žinių diena!
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