Klaipėdos rajono savivaldybė ieško sklypo naujos mokyklos statybai Sendvario seniūnijoje

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Žemaitės g. 10, LT-96125 Gargždai, tel. +370 46 211 116, [email protected].
Perkamas turtas: žemės sklypas.
Žemės sklypas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 hektarų ir ne didesnis kaip 3 hektarai.
Žemės sklypo vieta turi būti Klemiškės I kaimo, Martinų kaimo, Klemiškės II kaimo arba Baukštininkų kaimo teritorijoje, kaip pažymėta schemoje.
Turi būti užtikrinta galimybė sklypą prijungti prie valstybinės reikšmės kelio (-ių) ir / arba Klaipėdos rajono savivaldybės kelio (-ių).
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos arba galimybė keisti sklypo paskirtį ir naudojimo būdą nerengiant teritorijų planavimo dokumento.
Perkamam žemės sklypui neturi būti taikomi apribojimai, kurie trukdytų statybai ar viešosios paskirties objektų funkcionavimui (pvz., nekilnojamosios kultūros vertybės, miško naudojimo apribojimai, komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (SAZ), pelkės ir šaltiniai, paviršiniai vandens telkiniai ir kiti apribojimai).
Sklypas turi būti suformuotas kadastriniais matavimais.
Sklypas neareštuotas, nėra perleistas tretiesiems asmenims, neatiduotas panaudai ir pan. ir nėra jokių galiojančių sutarčių ar susitarimų dėl sklypo perleidimo, panaudos ar pan., ar kitaip nėra suvaržytos sklypo valdymo, naudojimo ar disponavimo teisės.
Jei sklypas įkeistas, iki sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo paraiškos teikėjas privalo pateikti kreditoriaus rašytinį sutikimą parduoti sklypą.
Jei sklypas paraiškos teikimo dieną yra išnuomotas, nuomos santykiai iki sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo turi būti nutraukti ir išregistruota žyma apie sudarytą nuomos sutartį iš Nekilnojamojo turto registro.
Sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo metu teisme ar arbitraže dėl sklypo nėra ginčų ir nėra žinoma, kad jie kils ateityje.
Prie sklypo ribų arba ne toliau kaip 700 m atstumu turi būti privestos viešojo vandens tiekėjo AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamos komunikacijos – vandentiekio, buitinių nuotekų.
Privalumas – vienas sklypas, atitinkantis keliamus reikalavimus. Taip pat gali būti siūloma dalis sklypo ar sklypų grupė, sudaryta iš kelių besiribojančių sklypų ir besiribojantys su valstybinės reikšmės keliu (-iais) ir/arba Klaipėdos rajono savivaldybės keliu (-iais).
Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.
Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:
Žemės sklypo Klemiškės I kaimo, Martinų kaimo, Klemiškės II kaimo arba Baukštininkų kaimo teritorijoje pirkimo komisijai
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Žemaitės g. 10, LT-96125 Gargždai.
Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2025 11 10 17 val. lietuvių kalba.
Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Žemaitės g. 10, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.
Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2025 11 12 15 val.
Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos parduodamo turto dokumentus:
- Valstybės įmonės Registrų centro išduotą žemės sklypo kadastrinių matavimų bylos kopiją.
- Žemės sklypo, kuris siūlomas pirkti, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją.
- Žemės sklypo savininko įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus už jį, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl žemės sklypo pardavimo ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti žemės sklypu, kai šis asmuo nėra žemės sklypo savininkas.
- Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas.
- Bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti žemės sklypą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka, taip pat – dokumentus, patvirtinančius, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodyti pirmumo teisę pirkti privačios žemės sklypą turintys asmenys atsisakė pirmumo teisės pirkti parduodamą žemės sklypą ar nepasinaudojo šia teise.
