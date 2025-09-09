Klaipėdos savivaldybė pasirašys sutartį su šauliais

Sutartimi tarp Klaipėdos savivaldybės ir šaulių būtų įsipareigojama tarpusavyje bendradarbiauti, teikti pagalbą vykdant ekstremaliųjų įvykių, krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos bei parengties priemones.
Nors anksčiau nebuvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos šaulių sąjunga, tačiau ir taip nuolat vyko glaudus Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės bendradarbiavimas su savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir mobilizacijos skyriumi, Švietimo skyriumi, įvairiais būdais buvo vykdomos prevencinės priemonės, švietėjiška ir pilietiškumo ugdymo veikla Klaipėdos bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, jaunimo centruose.
Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės atstovai yra įtraukti ir į savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudėtį, dalyvauja jo veikloje.
Taip pat šauliai dalyvauja bendruose miesto organizacijų bei įstaigų organizuojamuose renginiuose, valstybinių švenčių minėjimų rikiuotėse, eitynėse, prisijungia prie įvairių akcijų ir iniciatyvų.
Šauliai pagal kompetenciją teikė pagalbą COVID-19 pandemijos metu per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą į Lietuvą sugrįžtant asmenims, užtikrino kelių eismo reguliavimą ir viešąją tvarką nustatytiems ribojimams įgyvendinti.
Teikė ir iki šiol teikia pagalbą Ukrainos piliečiams, prasidėjus Rusijos Federacijos kariniams veiksmams Ukrainoje.
Jei rugsėjo pabaigoje vyksiančiame tarybos posėdyje Klaipėdos politikai pritars, Klaipėdos savivaldybės ir Šaulių sąjungos bendradarbiavimas bus įteisintas sutartimi.
