Klaipėdos uostas dovanoja džiazo alchemikų – Jazzanova koncertą festivalio publikai

Ryškiausia šių metų festivalio žvaigždė – legendinis Berlyno kolektyvas Jazzanova.

Birželio 28-osios vakarą Teatro aikštę užlies džiazo, soulo ir elektronikos sintezė, kurią muzikos pasaulis vadina tikru garsų stebuklu. Nuo 1995-ųjų gyvuojanti Jazzanova – tai šešių kūrėjų junginys, kuris išplėtė nu-jazz ribas, praturtindami žanrą skoningais eksperimentais. Jų albumas „In Between“ (2002) tapo nu-jazz vizitine kortele pasaulyje, o „Of All the Things“ (2008) atnešė tarptautinį pripažinimą ir meistrišką įsitvirtinimą prestižinėse scenose. Šiemet jie sugrįžta su ypatinga dovana – gyvu albumu „In Between Revisited“, kuris atgaivins klasika tapusius kūrinius naujoje šviesoje.

„Darėme, darome ir darysime viską, kad mūsų publika išgirstų aukščiausios kokybės džiazą. Jazzanova – tai reiškinys, tai šventė tiems, kurie myli šiuolaikinį džiazą“ – sakė Klaipėdos pilies džiazo festivalio vadovė Inga Grubliauskienė.

Šį koncertą pristatantis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas pabrėžė: „Klaipėdos uostas yra neatsiejama tiek paties miesto, tiek jo kultūrinio gyvenimo dalis. Prisidėdami prie renginių, siekiame, kad klaipėdiečiai ir miesto svečiai turėtų galimybę mėgautis aukščiausio lygio muzika, pajusti bendrystės atmosferą ir patirti išskirtines emocijas. Jazzanova koncertas šių metų festivalyje, tikiu, būtent tai ir atlieps“.

Jazzanova – gyva legenda. Nuo Berlyno klubų iki pasaulio didžiųjų scenų – Jazzanova išliko ištikima inovacijoms ir įtaigiai muzikai. Išskirtinė premjera Klaipėdoje – skambės atnaujintas „In Between“ albumas, praturtintas šiuolaikinės elektronikos ritmais.

Tad leiskimės kartu į šią patyriminę džiazo kelionę!

Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

Jazzanova koncertą dovanoja Klaipėdos uostas.

Daugiau informacijos – www.jazz.lt.