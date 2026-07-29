Klaipėdos uoste pradedami parengiamieji pietinių molų statybos darbai

Anot Uosto direkcijos, Kairių gatvėje prasidedantys parengiamieji darbai truks ilgiau nei mėnesį, o juos atliks bendrovė „Raguvilė“.
„Šis projektas įrodo, kad atkakliai ir užtikrintai judame pasirinkta kryptimi bei kuriame Lietuvą stiprinantį Klaipėdos uostą, kuris didins šalies investicinį patrauklumą, dar labiau augins konkurencingumą tarptautinėje rinkoje ir atlieps ne tik mūsų valstybei, bet ir visam regionui svarbius karinio mobilumo tikslus“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Pietinius uosto molus statys viešąjį konkursą laimėjusi bendrovė „Tilsta“. Su ja pasirašyta 24,5 mln. eurų vertės (be PVM) sutartis.
Pagal Klaipėdos uosto 2026–2029 metų strateginį veiklos planą į pietinės uosto dalies vystymą numatyta investuoti beveik 600 mln. eurų, o vertinant būsimų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projekto suma sieks daugiau nei 1 mlrd. eurų.
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