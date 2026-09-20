Klaipėdos uosto rezultatai džiugina

Ro-ro ir konteinerių krova
Aštuonis šių metų mėnesius Klaipėdos uosto krovinių konteinerių sektoriuje fiksuojamas 11 proc. krovos augimas.
Jau perkrauta beveik 9,5 mln. tonų konteineriais gabenamų įvairių krovinių.
Praėjusiais metai per tą patį laikotarpį krova siekė 8,5 mln. tonų.
Teigiamos tendencijos fiksuojamos ir vertinant standartizuoto dydžio (TEU) konteinerių krovą.
Lyginant su pernai, augimas šiame segmente siekia 3 proc.
Per aštuonis šių metų mėnesius jau perkrauta 912 532 TEU.
Taigi, jau visai priartėta prie 1 mln. TEU ribos, įrodančios Klaipėdos uosto, kaip svarbaus konteinerių krovos centro, reikšmę.
Krovos rodikliai auga ir ro-ro arba keltais gabenamų krovininių transporto priemonių sektoriuje.
Nuo metų pradžios šių krovinių srautas jau pasiekė beveik 4,4 mln. tonų, o pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo perkrauta beveik 4,3 mln. tonų.
Vertinant per Klaipėdos uostą pervežtų krovininių automobilių srautą vienetais, šiemet pergabenta kiek daugiau transporto priemonių nei per tą patį laikotarpį pernai.
Šiemet sausio–rugpjūčio mėnesiais per Klaipėdos uostą pervežta 239 210 krovininių automobilių, pernai – 236 870.
Dvi didžiausios krovinių grupės – kroviniai konteineriuose ir ro-ro – sudaro 51 proc. visos Klaipėdos uosto krovos.
Dujų ir grūdų kreivė
Trečioje pagal apimtį krovinių grupėje – naftos produktų sektoriuje – 12 proc. krovos augimas.
Nuo metų pradžios Klaipėdos uoste jau perkrauta 2,9 mln. tonų naftos produktų.
Praėjusiais metais per tą patį laikotarpį buvo pasiekta 2,6 mln. tonų riba.
Žymiai – net 25 proc. – į viršų šoktelėjo ir suskystintųjų gamtinių dujų krovos kreivė.
Per aštuonis šių metų mėnesius jau perkrauta 1,9 mln. tonų, o pernai per tą patį laikotarpį buvo perkrauta 1,5 mln. tonų suskystintųjų gamtinių dujų.
Lyginant su pernai, po 11 proc. išaugo grūdų ir trąšų krova.
Grūdų srautas per Klaipėdos uostą jau siekia 2,3 mln. tonų, o trąšų – beveik 1,2 mln. tonų.
Per aštuonis praėjusių metų mėnesius grūdų krova siekė 2,1 mln. tonų, o trąšų buvo perkrauta kiek daugiau nei 1 mln. tonų.
Šiemet Klaipėdos uoste daugiau kraunama ir augalinių riebalų bei aliejų – jau pasiekta 341 tūkst. tonų riba, o pernai per tą patį laikotarpį buvo perkrauta 248 tūkst. tonų.
Keleivių atplaukė daugiau
Klaipėdos uosto krovos statistikoje augimo tendencijas žymi ir keleivių srauto kreivės.
Vienas po kito į Klaipėdos uostą atplaukiančiais gražuoliais kruiziniais laivais jau atkeliavo beveik 67 tūkst. žmonių, o pernai per tą patį laikotarpį kruiziniais laivais atvykusių turistų skaičius siekė kiek daugiau nei 52 tūkst.
Metalo laužo krova šiemet prilygsta praėjusių metų rezultatui – perkrauta 791 tūkst. tonų, o pernai per tą patį laikotarpį perkrauta 801 tūkst. tonų.
Kol kas Klaipėdos uoste šiek tiek mažiau perkrauta iškasenų ir statybinių medžiagų – beveik 1,3 mln. tonų.
Praėjusiais metais per aštuonis mėnesius buvo perkrauta 1,5 mln. tonų šių krovinių.
Nuo sausio medienos Klaipėdos uoste perkrauta 252 tūkst. tonų, pernai per tą patį laikotarpį medienos krova siekė 420 tūkst. tonų.
Situacija aplink – prastesnė
Lyginant Klaipėdos uosto krovos rezultatus su kaimyniniais Latvijos uostais, toliau išlieka tendencija, jog Klaipėdos uostas yra vienintelis, kuriam pavyksta fiksuoti teigiamus rezultatus.
Rygos, Ventspilio ir Liepojos uostai aštuonis šių metų mėnesius užbaigė su minuso ženklu.
Didžiausi praradimai fiksuojami Ventspilio uoste, kur krova, lyginant su pernai, sumažėjo 24 proc. arba 1,4 mln. tonų.
Ryškiausiai šiame Latvijos uoste, vertinant tonomis, mažėjo naftos produktų krova, kuri šiuo metu siekia beveik 2,4 mln. tonų.
Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tai yra 13 proc. arba 343 tūkst. tonų mažiau.
Liepojos uoste krova per aštuonis šių metų mėnesius krito 16 proc.
Vertinant tonomis, ryškiausi šio uosto praradimai – žemės ūkio produktų krovos sektoriuje – netekta apie 464 tūkst. tonų.
Lyginant su pernai, 127 tūkst. tonų sumažėjo statybinių medžiagų krova, kuri šiuo metu siekia 438 tūkst. tonų.
Rygos uoste krova mažėjo 4 proc.
Vertinant tonomis, labiausiai krito medienos krovos apimtys.
Per aštuonis šių metų mėnesius Rygos uoste perkrauta 3,1 mln. tonų medienos.
Tai yra 405 tūkst. tonų mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
7 proc. šiemet sumažėjo ir krovinių konteineriuose srautas Rygos uoste.
Nuo metų pradžios jau perkrauta kiek daugiau nei 3 mln. tonų krovinių konteineriuose. Tai yra 239 tūkst. tonų mažiau nei pernai.
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