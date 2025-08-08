„Klaipėdos vanduo“ baigė reikšmingus projektus: dėmesys tvariam lietaus ir buitinių nuotekų valymui

Tikslas – užkirsti kelią teršalų patekimui į aplinką
Atsižvelgdama į klimato kaitos padarinius – vis dažnesnes liūtis ir išaugusį kritulių kiekį – bendrovė „Klaipėdos vanduo“ investuoja ne tik į paviršinių nuotekų tinklų modernizavimą, bet ir į pažangius lietaus nuotekų valymo įrenginius. Tokie sprendimai prisideda prie aplinkos saugojimo, sulaikant teršalus dar prieš jiems patenkant į gamtą.
Šiemet baigti du svarbūs paviršinių nuotekų valymo projektai Jūrininkų prospekte ir Garažų gatvėje. Šios vietovės pasirinktos neatsitiktinai – čia dažnai fiksuoti teršalų patekimo į aplinką atvejai, ypač po stiprių liūčių.
„Retai susimąstome apie mažiau matomą lietaus poveikį aplinkai. Lyjant vanduo nuo įvairių paviršių – stogų, gatvių, šaligatvių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų teritorijų – surenka įvairius teršalus. Tai naftos produktai, smėlis, buitinės ar pramoninės atliekos, įvairios smulkios šiukšlės, kurios vėliau patenka į gamtą. Būtent paviršinių nuotekų valymo įrenginiai atlieka labai svarbią funkciją – jie sulaiko kenksmingas medžiagas dar prieš joms patenkant į vandens telkinius ar gruntinius vandenis“, – sakė „Klaipėdos vandens“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Minėtose vietovėse įrengti nauji valymo įrenginiai turi įdiegtus modernius kelių pakopų teršalų sulaikymo sprendimus kaip purvo ir smėlio sėsdintuvai, naftos produktų gaudyklės bei kiti filtrai. Jie užtikrina, kad teršalai nepatektų į Dangės ir Smeltalės upes, į kurias išleidžiamos išvalytos lietaus nuotekos.
Rajone – buitinių nuotekų tinklų modernizavimas
Trečiasis projektas skirtas buitinių nuotekų infrastruktūros modernizavimui Klaipėdos rajone. Tarp Dauparų kaimo (nuo Grybų g.) ir Gargždų miesto (iki Gamyklos g.) nutiesta apie 5,3 km slėginių buitinių nuotekų tinklų. Taip pat panaikinta Dauparų nuotekų valykla ir vietoje jos įrengta nauja galinga siurblinė. Šie darbai buvo būtini dėl riboto valyklos pajėgumo ir pasenusios technologijos, kuri artimiausioje ateityje būtų negalėjusi užtikrinti tinkamos nuotekų valymo kokybės.
Taigi, jau kurį laiką visos buitinės nuotekos iš Dauparų gyvenvietės yra nukreipiamos į Gargždų miesto tinklus, o vėliau – į pagrindinę Klaipėdos miesto nuotekų valyklą, esančią Dumpiuose. Čia užtikrinamas maksimaliai efektyvus nuotekų valymas, panaudojant dirbtinį intelektą ir kitas pažangiausias technologijas.
Be to, kartu su naujų tinklų tiesimu numatytos galimybės infrastruktūros plėtrai – tai reiškia, kad prie centralizuotų tinklų turės galimybę prisijungti tiek nauji gyventojai, tiek ir verslo atstovai.
AB „Klaipėdos vanduo“ – didžiausia vandentvarkos bendrovė vakarų Lietuvoje, aptarnaujanti daugiau nei 103 tūkst. klientų ne tik Klaipėdos mieste, bet ir rajone. Bendrovė eksploatuoja 43 vandenvietes ir 13 nuotekų valyklų, įskaitant modernią Klaipėdos miesto nuotekų valyklą. „Klaipėdos vanduo“ yra seniausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje, veikianti nuo 1902 metų.
