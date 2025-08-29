Klaipėdos zoologijos sodui gresia uždarymas

Specialistė pabrėžia, kad gyvūnai turi būti laikomi sąlygomis, kurios atitinka tų gyvūnų fiziologiją, biologiją, apsaugos reikalavimus. Tai numato ir Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, ir Gyvūnų gerovės apsaugos įstatymas. Pavyzdžiui, gyvūnai turi būti šeriami jiems pritaikytu maistu, laikomi jiems tinkamuose aptvaruose ir narvuose, tuose aptvaruose ir narvuose turi būti įrengtos specialios dangos.
„Liepos pradžioje po paskutinio patikrinimo nustatyta, kad kai kurie gyvūnai neturi įsigijimą patvirtinančių dokumentų, dalis gyvūnų laikyti per mažuose aptvaruose – kai kurie net šešis kartus mažesniuose, nei galima. Kartu laikomos skirtingos rūšys, neužtikrinta veterinarinė priežiūra, netinkamas maitinimas, girdymas“, – priežastis, dėl kurių iš Klaipėdos zoologijos sodo paimami gyvūnai, vardija L. Grižaitė.
Mažesniuose aptvaruose, nei privaloma, laikytos laukinės katės servalai, kurioms itin svarbu erdvė, plėšriosios katės laikomos neatskirtos vienos nuo kitų, į gyvūnų racioną buvo įtraukti tokie produktai kaip sausainiai – kelis iš pažeidimų įvardija specialistė.
Ji pabrėžia, kad pažeidimų tikrai daug ir jie tęsiasi jau ilgai. Zoologijos sodo savininkų ne kartą prašyta pažeidimus panaikinti, tačiau jie nevykdo reikalavimų.
Paimti gyvūnai vežami į gyvūnų globos centrą. Ten jiems užtikrinama veterinarinė priežiūra, atliekami tyrimai, ar nepakenkta jų sveikatai.
„Čia jie bus laikomi, kol bus priimtos teismo nutartys dėl gyvūnų konfiskavimo, tuomet gyvūnams bus ieškoma naujų namų“, – informuoja AAD komunikacijos atstovė.
Ji pasakoja, kad gyvūnų paėmimo procedūra nėra lengva.
„Tai kelia daug iššūkių. Pavyzdžiui, metų tigriukai – tai jau didžiuliai tigrai, kurie gali būti pavojingi, jei patiria stresą. Perkėlimas į kitą vietą jau yra stresas. Prieš uždarant gyvūną į transportavimo konteinerį, reikia jį užmigdyti. Tačiau užmigdyto negali vežti, tad tuomet reikia pažadinti. Užmigdymas ir pažadinimas gyvūnui irgi kelia stresą. Papūgų paėmimas irgi kėlė iššūkių, nes sugaudyti 100 paukščių nėra lengva. Tai ir fiziškai sunkus, ir įtemptas darbas“, – aiškina L. Grižaitė.
Šiuo metu planuojama paimti invazinius vėžlius, voveres, antinius paukščius.
Jau pradėtos kelios administracinio nusižengimo teisenos dėl skirtingų epizodų, kai nevykdomi nurodymai pašalinti teisės aktų neatitikimus, taip pat – dėl draudimo į zoologijos sodą įleisti lankytojus nevykdymą.
„Tačiau zoologijos sodo vadovas skundžia beveik visus mūsų veiksmus, todėl procesai užsitęsia“, – sako L. Grižaitė.
Specialistė neatmeta galimybės, kad jei zoologijos sodo vadovai nevykdys reikalavimų, kurie buvo įteikti po paskutinio patikrinimo, zoologijos sodas bus uždarytas.
