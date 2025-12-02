Kokios kainos vyrauja uostamiesčio kalėdinėje mugėje?

Lankytojai jau nuo pirmųjų valandų aktyviai judėjo po mugę, ieškodami dovanų artimiesiems. Šventinė aplinka ir šurmulys traukė tiek šeimas, tiek jaunuosius klaipėdiečius.
Mugėje siūloma įvairiausių rankų darbo gaminių, suvenyrų, dekoracijų. Nors prekių pasirinkimas platus, kai kuriuos praeivius ypač nustebino maisto bei gėrimų kainos.
Karštų varškės spurgų kibirėlis vienoje prekyvietėje kainuoja 7,5 euro, kitoje – 7 eurus. Karštas vaflis su norimais priedais – 4 eurai, kepta bulvė – taip pat 4 eurai.
Už saldumynų rinkinį su meduoliais ar sausainiais prašoma iki 5 eurų, priklausomai nuo dydžio.
Karšti gėrimai – kava, arbata, karštas šokoladas, kainuoja 3–4 eurus, tačiau miestiečius labiausiai nustebino karšto vyno kainos. Nealkoholinis ir alkoholinis karštas vynas kai kur skyrėsi vos vienu euru arba kainavo vienodai.
„Pirkau didelį nealkoholinio karšto vyno puodelį už 5 eurus ir nesuprantu, kodėl jis faktiškai tokios pat kainos, kaip ir alkoholinis?“ – klausė klaipėdietė Greta.
Mergina atkreipė dėmesį ir į spurgų kainas, kurios siekia 8 eurus.
„Didesnis kibirėlis kainuoja beveik 8 eurus. Vienam žmogui tikrai nėra pigu, tik perkant dviese suma atrodo švelnesnė“, – pridūrė klaipėdietė.
Didžiausią mugės dalyvių susidomėjimą sukėlė rūkytų žuvų palapinė – prie jų rikiavosi ilgos eilės.
Skumbrė ten kainuoja 8 eurus už vienetą, šamas – 13 eurų už kilogramą, upėtakis – 14 eurų už kilogramą, upėtakio išklotinė – 15 eurų. Pirkėjai nesiskundė kainomis ir žuvis pirko net po kelis vienetus.
Tuo metu rankų darbo gaminių kainos klaipėdiečiams pasirodė pagrįstos. Mugėje galima rasti įvairių medinių gaminių, papuošalų, raktų pakabukų, žvakių ir t. t.
„Rankų darbo gaminiai visur brangesni, bet tai suprantama. Žvakės, papuošalai, mediniai suvenyrai – viskas unikaliu darbu padaryta, todėl kainos tikrai logiškos“, – sakė mugėje apsilankęs Lukas.
Gruodį klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami apsilankyti tradicinėje šventinėje mugėje. Prekybininkai dirba darbo dienomis nuo 16 iki 21 val., savaitgaliais – nuo 12 iki 22 val.
