Kretingiškis Piotras Silkinas įrodė: bėgimui amžius – ne kliūtis

Gimęs Vitebske, nuo vaikystės Kretingoje gyvenantis P. Silkinas savo pavyzdžiu įrodė, kiek daug lemia žmogaus valia, ištvermė ir tikėjimas užsibrėžtu tikslu.
Pasak Lietuvos sporto enciklopedijos, sportininkas ilgus nuotolius bėgioti pradėjo vos vyresnis nei 20-ies.
1988–1998 m. dalyvavo 35 maratonuose.
1998 m., būdamas 57-erių, Australijoje P. Silkinas 1 tūkst. mylių, arba 1 609 kilometrų, distanciją įveikė per 11 parų, 13 valandų, 54 minutes ir 58 sekundes.
Šiuo pasiekimu jis pagerino pasaulio rekordą, tapo pasaulio čempionu, o jo vardas buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą.
Tačiau net ir pasaulio rekordas kretingiškiui maratonininkui netapo galutine finišo linija.
2003 m. Piotras įgyvendino dar vieną svajonę – pilietinės akcijos „Per Europą už Lietuvą“ metu jis bėgo per 25 Europos valstybių sostines ir įveikė net 13 386 km, tiesdamas simbolinį kelią tarp Lietuvos ir Europos.
Per savo nepaprastą sportinę karjerą P. Silkinas treniruotėse ir varžybose įveikė daugiau kaip 300 tūkst. km, o tai prilygsta beveik aštuonioms kelionėms aplink Žemės rutulį.
Bėgioti P. Silkinas nesiliauja ir sulaukęs garbaus 85 metų jubiliejaus.
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