Kretingoje ir rajone atsiras daugiau kelio ženklų

Nuspręsta Kretingos mieste ir rajone įrengti papildomų kelio ženklų bei kitų eismo saugumo priemonių.
Tiekėjų g. 19, Kretingos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos teritorijoje, abiejose išvažiavimo iš garažų pusėse nuo konteinerių iki Tiekėjų g. įrengti kelio ženklus, draudžiančius motorinių transporto priemonių eismą. Šis sprendimas priimtas siekiant išvengti išvažiavimo užstatymo ir užtikrinti sklandų ugniagesių gelbėtojų išvykimą į įvykio vietą.
Kretingoje, iš Pramonės gatvės sukant į Tiekėjų gatvę, įrengti trūkstamą kelio ženklą „Susikirtimas su pagrindiniu keliu“, o Tiekėjų gatvėje – pagrindinį kelią žymintį ženklą.
Ruože nuo Trumposios g. iki Rotušės a., Kretingoje, Klaipėdos apylinkės teismo pastato pusėje, įrengti kelio ženklus, draudžiančius sustoti. Prie pastato statomi automobiliai trukdo darbuotojams įvažiuoti į vidinį kiemą.
Nuspręsta kreiptis į AB „Via Lietuva“ dėl sferinio veidrodžio ties Kęstučio g. 8, Kretingoje, įrengimo, siekiant padidinti matomumą vairuotojams ir užtikrinti saugų eismą. Taip pat dėl Kęstučio gatvėje, Kretingoje, įrengto greitį ribojančio kelio ženklo pakeitimo – dėl ženklo nusidėvėjimo ne visi vairuotojai jį pastebi, viršijamas transporto priemonių greitis kelia pavojų pėstiesiems.
Norima įrengti ribojimo kalnelius Kretingos–Kūlupėnų kelyje, nes greitį viršijantys automobiliai kelia pavojų pėstiesiems.
Kartenoje, ties Mokyklos g. 22, prie Katalikiškojo palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės, Laukų g. 4, prie ambulatorijos, taip pat Mokyklos g. 5, Kūlupėnuose, prie šeimos gydytojo kabineto, įrengti po vieną neįgaliųjų automobilių statymo vietas žymintį kelio ženklą, užtikrinant patogų šių asmenų patekimą į medicinos įstaigas.
Kretingoje, Maironio gatvės ruože nuo Miško iki Pušyno gatvės, atstatyti motorinių transporto priemonių eismą draudžiančius ženklus – gatvė siaura, prasilenkiantys automobiliai kelia pavojų pėstiesiems.
