Kretingos bažnyčios šventoriuje aptikta kripta su žmonių kaulais, per 20 kaukolių

Kaip antradienį pranešė Kretingos rajono savivaldybė, Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios šventoriuje atkasta XVII–XVIII amžiaus kripta su tūkstančiais žmonių kaulų ir daugiau kaip 20 kaukolių.
Pasak savivaldybės, radinys buvo netikėtas tiek bažnyčios bendruomenei, tiek žvalgybinius kasinėjimus ruošiantis parapijos namų renovacijai pradėjusiems archeologams.
„Netikėtai radome mūrinių struktūrų ir kuo giliau kasėme, tuos įdomesnės jos atrodė. Manome, kad turime arba kriptą, arba osuarijų, kuris yra kaip kripta, tik jame nebūdavo originalių palaidojimų“, – pranešime cituojamas archeologas Simonas Sprindys.
„Visas šventorius maždaug iki 1800 metų buvo kapinės, tai kasant duobę naujam kapui, apačioje būdavo randama palaikų, kuriuos surinkdavo ir sudėdavo į tokią patalpą“, – paaiškino jis.
Pasak archeologo, tokių kaulynėmis vadinamų statinių prie bažnyčių ir vienuolynų Lietuvoje nėra daug. Žemaitijoje jų aptinkama, tačiau apie esantį Kretingoje iki šiol nežinota.
Kol kas ištirtas tik vienas kvadratinis metras kriptos patalpos, neaišku, kokio ji dydžio ir kiek iš viso joje yra palaikų.
Pasak Kretingos rajono mero Antano Kalniaus, savivaldybės biudžete ir kreipiantis į kitas valstybės institucijas bus ieškoma lėšų tolesniems kasinėjimams.
„Ieškosime lėšų tolesniems tyrimams atlikti, po kurių bus sprendžiama dėl galimo kriptos atvėrimo visuomenei. Tai galėtų būti dar vienas objektas turistams pritraukti ir patiems kretingiškiams parodyti, kokią turtingą ir seną istoriją mes turime“, – sakė meras.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos klebonas Saulius Paulius Bytautas sako neprieštaraujantis, kad kripta būtų toliau tiriama.
