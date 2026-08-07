KU – pedagogų rengimo centro statusas

Anot švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, mokytojų poreikis Lietuvoje išlieka didelis, todėl valstybė pedagogų rengimą laiko prioritetu.
„Matome galimybę plėsti pedagogikos studijų pasiūlą ir pritraukti daugiau naujų mokytojų Vakarų Lietuvoje – šiame regione reikalinga stipri mokytojų rengimo bazė, didesnis pedagogikos studijų pasirinkimas. Džiaugiamės, kad Klaipėdos universitetas pasiryžo tapti pedagogų rengimo centru – šis statusas padės atliepti mokytojų poreikį regione“, – pabrėžė ministrė.
KU rektorius Artūras Razbadauskas akcentavo, kad universitete planuojama dar labiau stiprinti pedagogikos studijų kokybę.
„Pedagogų rengimo tradicija Klaipėdoje siekia daugiau nei šimtą metų, o šiandien ją tęsia mūsų universitetas. Jau dabar rengiame pradinio ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogus, socialinius pedagogus, taip pat fizinio ugdymo, anglų kalbos, geografijos ir istorijos mokytojus. Tapę pedagogų rengimo centru šias kryptis dar labiau sustiprinsime“, – kalbėjo A. Razbadauskas.
Pedagogų rengimo centras – speciali vienos ar kelių aukštųjų mokyklų bazė, kurioje rengiami būsimi mokytojai, vykdomos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos bei edukologijos mokslų krypties moksliniai tyrimai.
KU tampa ketvirtuoju pedagogų rengimo centru Lietuvoje. Šiuo metu veikia Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei jungtinis Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, M. Romerio universiteto ir Vilniaus kolegijos pedagogų rengimo centras.
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