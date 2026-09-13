 Kurmių take – skulptūros kurmiams

Kurmių take – skulptūros kurmiams

2026-09-13 05:00
DMN ir Kretingos savivaldybės inf.

Kretingos rajono Kurmaičių poilsiavietės vadinamajame Kurmių take įrengtos septynios akmeninės kurmių skulptūrėlės. Jos sukurtos įgyvendinant 2026 metų Gyventojų iniciatyvų projektą „Kurmių takui reikia kurmių“.

Papuošė: Kurmaičių kaimo žmonės nusprendė, kad Kurmių take reikia kurmių skulptūrėlių.
Papuošė: Kurmaičių kaimo žmonės nusprendė, kad Kurmių take reikia kurmių skulptūrėlių. / Kretingos savivaldybės nuotr.

„Prieš kelerius metus gyventojų iniciatyva atsiradęs Kurmių takas prie Kurmaičių poilsiavietės šiandien dar labiau atgijo. Čia „apsigyveno“ visa kurmių šeimyna – net septynios akmeninės skulptūrėlės, sukurtos žinomų ir gerbiamų Kretingos rajono skulptorių. Tikiu, kad jos taps smagia šio tako vizitine kortele ir džiugins tiek vaikus, tiek suaugusiuosius. O tvenkinio pakrantėje įrengta nauja vieta leis ne tik patogiau įsitaisyti žvejams, bet ir kiekvienam lankytojui stabtelėti bei pasigrožėti gamta“, – tikino Kretingos rajono vicemerė Vaida Jakumienė.

Projektas „Kurmių takui reikia kurmių“ mažos apimties iniciatyvų (iki 30 tūkst. eurų) Kretingos rajone kategorijoje surinko daugiausiai – 732 – balsų.

Tai jau 23-iasis Gyventojų iniciatyvų projektas, įgyvendintas Kretingos rajone.

Akmeninę kurmių šeimyną sukūrė Kretingos krašto skulptoriai Rasa ir Gediminas Staškauskai. Darbai kainavo beveik 15 tūkst. eurų.

Tame pačiame take įkurta ir žvejybos vieta, jos įrengimas kainavo taip pat 15 tūkst. eurų. Už šias lėšas įrengta terasa virš vandens, laiptai bei suformuotas naujas takelis.

Pagal Gyventojų iniciatyvų projektą toliau planuojama įrengti apžvalgos bokštą Kurmaičiuose, pasivaikščiojimo ir bėgiojimo takus palei Akmenos upės pakrantes Kretingoje bei sutvarkyti automobilių stovėjimo aikštelę prie Imbarės piliakalnio.

Šiame straipsnyje:
Kurmių takas
kurmių skulptūrėlės
Kurmaičių poilsiavietė

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