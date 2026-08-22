 Kuršių mariose ant seklumos užplaukė keleivinis laivas

Kuršių mariose ant seklumos užplaukė keleivinis laivas

2026-08-22 15:23
Klaudija Audickaitė

Siautėjant stipriam vėjui ir Kuršių mariose susiklostė nerami situacija – keleivinis laivas užplaukė ant seklumos.

<span>Kuršių mariose ant seklumos užplaukė keleivinis laivas</span>
Kuršių mariose ant seklumos užplaukė keleivinis laivas / Asociatyvi K. Vanago / BNS, Laivo „Beno“ feisbuko nuotr.

Laive, pirminiais duomenimis, yra apie 20 žmonių.

Pranešta, kad keleivinis laivas „Benas“, plaukęs Kuršių mariomis tarp Nidos ir Preilos, užplaukė ant seklumos.

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centro budintys atstovai situaciją kol kas vertina kaip kontroliuojamą.

Teigiama, kad pavojaus žmonių gyvybei nėra – nukentėjusių nėra.

Pasak budinčių atstovų, sprendimą dėl tolesnių veiksmų priėmė pats laivo kapitonas – jis ėmėsi veiksmų situacijai suvaldyti.

„Laivo kapitonas sakė, kad situaciją kontroliuoja – jis pats priėmė tokį sprendimą ir nelaimės situacija dar nėra paskelbta. Situacija tikrai stebima“, – tvirtino atstovai.

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