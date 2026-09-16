„Laluna“ ir toliau neužleidžia lyderio pozicijų Klaipėdoje

„Laluną“ per savaitę renkasi beveik trečdalis klausytojų
Naujausio tyrimo duomenimis, vertinant tikslinę „Lalunos“ klausytojų auditoriją – vyresnius nei 25 metai klausytojus, per savaitę „Lalunos“ pasiekiamumas siekia daugiau kaip 30 procentų. Tai reiškia, kad radijo stotis per savaitę pasiekia trečdalį tyrime vertinamos auditorijos.
Tai vienas svarbiausių radijo stoties auditorijos rodiklių, parodantis, kiek žmonių per savaitę bent kartą pasirenka „Lalunos“ eterį. Aukštas savaitės klausomumas rodo ne tik platų radijo stoties pasiekiamumą, bet ir išliekantį auditorijos susidomėjimą „Lalunos“ turiniu.
Kasdien „Lalunos“ klausosi beveik penktadalis auditorijos
Ne mažiau reikšmingas ir kasdienės auditorijos rodiklis. Tyrimo duomenimis, per dieną „Lalunos“ pasiekiamumas siekia 18 procentų.
Penktadalį auditorijos kasdien pasiekianti radijo stotis rodo, kad „Laluna“ yra tapusi nuolatiniu daugelio klausytojų kasdienybės pasirinkimu – radijas lydį juos rytais, kelionėse, darbe ar poilsio metu.
Šie rodikliai ypač svarbūs todėl, kad kalbama ne apie vienkartinį auditorijos susidomėjimą, o apie nuolatinį įprotį klausytis „Lalunos“.
„Tai visos komandos nuopelnas“
„Lalunos“ direktorė Vaida Vytaitė džiaugiasi naujausiais tyrimo rezultatais ir pabrėžia, kad juos lėmė nuoseklus visos komandos darbas.
„Džiaugiamės puikiais rezultatais. Tai visos komandos nuopelnas. Pirmiausia esu dėkinga darbuotojams, kurie „Lalunoje“ palieka dalį širdies, o taip pat labai dėkinga klausytojams, kurie renkasi „Laluną“. Jų pasitikėjimas mums yra didžiausias įvertinimas ir kartu įpareigojimas nesustoti“, – sako Vaida Vytaitė.
Anot jos, radijo stoties stiprybė yra žmonės, kurie kasdien kuria eterį, ir klausytojai, kurie tą eterį renkasi.
Lyderystė įpareigoja judėti pirmyn
Naujausi klausomumo rezultatai „Lalunai“ yra svarbus įvertinimas naujojo sezono pradžioje. Radijo stotis vasaros pabaigoje išplėtė savo transliacijų teritoriją – nuo rugpjūčio „Lalunos“ programa pradėta transliuoti 88,9 MHz dažniu Šilutėje, o Klaipėdoje ir toliau skamba 94,9 MHz dažniu.
Naują sezoną „Laluna“ pasitinka su šūkiu „Dabar mūsų daugiau“. Tai ne tik naujo sezono idėja, bet ir radijo stoties augimo kryptis – daugiau klausytojų, daugiau Vakarų Lietuvos, daugiau turinio ir daugiau galimybių būti šalia savo auditorijos.
„Laluna“ išlaiko lyderio pozicijas Klaipėdoje, o naujausi tyrimo rezultatai rodo, kad klausytojų pasirinkimas išlieka stiprus tiek savaitės, tiek dienos mastu.
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