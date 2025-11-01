Lėbartų ir Joniškės kapinėse užmirštus kapus tvarko ir vaikai

Klaipėdos miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė sakė, kad artėjant Vėlinėms tiek Lėbartų, tiek Joniškės kapinėse lankosi vis daugiau žmonių.
„Šią savaitę tikrai juntami žmonių srautai. Kol kas iššūkių dėl eismo nėra. Labai koreguoja tuos srautus lietus. Kai būna liūtys, kaip ir antradienį, kai pusę dienos lijo, nebuvo lankytojų, bet saulei išlindus, pasibaigus lietui, visi vorele traukė į kapines“, – pastebėjo D. Breivė.
Anot jos, dauguma žmonių kapinėse elgiasi atsakingai, tačiau atsiranda ir kitokių.
„Be abejo, yra tokių, kurie tingi nunešti iki šiukšliadėžės. Kartais būna, kad ir už tvoros numeta, bet didžioji dalis tvarkosi, negaliu tikrai nieko blogo pasakyti“, – kalbėjo pašnekovė.
D. Breivė taip pat pasakojo, kad šiuo metu itin aktyviai prie apleistų kapų tvarkymo prisideda įvairių švietimo įstaigų moksleiviai.
„Labai aktyviai šį procesą vykdo mūsų švietimo įstaigos, mokyklos. Sulaukėme tikrai daug paklausimų iš švietimo įstaigų, kurios norėtų atvažiuoti su vaikais, sutvarkyti apleistus kapus, uždegti žvakučių. Antradienį atvažiavo 40 vaikų. Švietimo įstaigos aktyviai lankosi tiek Joniškės, tiek Lėbartų kapinėse“, – teigė D. Breivė.
Pagal nusistovėjusią tvarką, lapkričio 1 d. iki 12 val. kapinių lankytojai yra įleidžiami automobiliais tiek į Joniškės, tiek į Lėbartų kapines, o po 12 val. kapinių teritorija paliekama tik pėstiesiems. Automobilius prašoma palikti automobilių stovėjimo aikštelėse.
Lėbartų kapinėse bus tam tikri eismo pokyčiai.
„Lėbartų kapinėse nuo penktadienio paleisime eismą ratu, tai reiškia, kad pro centrinius vartus bus įvažiavimas, o pro kitus – išvažiavimas. Yra prikabinta schema, kelio ženklai“, – priminė D. Breivė.
